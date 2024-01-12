Лидера партии Koos Олега Иванова оскорбил пост в соцсетях, он подал в суд на его автора

В среду, 10 января, в Харьюском уездном суде рассматривался иск Олега Иванова об опровержении неверной фактической информации и компенсации морального ущерба.

Конфликт произошел в 2021 году, когда ответчица Елена Русакова опубликовала в группе «Ищу совета» в Facebook пост об Иванове, назвав его лгуном, аферистом и вором. Она также обвинила Иванова в краже алкогольных напитков в магазине.

Судья предложил сторонам достигнуть компромисса. Также как и сама ответчица Русакова, сторона обвинения была готова разрешить конфликт быстро и эффективно, поэтому приняла решение отказаться от пункта взыскания морального ущерба.

Суд возложил на Русакову обязанность по оплате процессуальных издержек в размере 300 евро. Также она должна заплатить 300 евро за работу адвокатов.

Русакова должна опубликовать в группе «Ищу совета» пост, опровергающий все обвинения в отношении Иванова. Этот пост должен быть доступен в течение 24 часов. Временных рамок установлено не было, однако защитник Русаковой обязался проследить, чтобы публикация появилась в ближайшее время.

Адвокат Иванова Илья Санташев сказал Rus.Postimees, что дело закончилось именно так, как они и хотели.