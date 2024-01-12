Лидера партии Koos Олега Иванова оскорбил пост в соцсетях, он подал в суд на его автора

Один из лидеров партии Koos/Вместе Олег Иванов, находящийся в настоящий момент в России, подал в суд на жительницу Эстонии за публикацию поста в социальных сетях, в котором она обвинила его во лжи, угрозах и краже.
В среду, 10 января, в Харьюском уездном суде рассматривался иск Олега Иванова об опровержении неверной фактической информации и компенсации морального ущерба.
Конфликт произошел в 2021 году, когда ответчица Елена Русакова опубликовала в группе «Ищу совета» в Facebook пост об Иванове, назвав его лгуном, аферистом и вором. Она также обвинила Иванова в краже алкогольных напитков в магазине.
Судья предложил сторонам достигнуть компромисса. Также как и сама ответчица Русакова, сторона обвинения была готова разрешить конфликт быстро и эффективно, поэтому приняла решение отказаться от пункта взыскания морального ущерба.
Суд возложил на Русакову обязанность по оплате процессуальных издержек в размере 300 евро. Также она должна заплатить 300 евро за работу адвокатов.
Русакова должна опубликовать в группе «Ищу совета» пост, опровергающий все обвинения в отношении Иванова. Этот пост должен быть доступен в течение 24 часов. Временных рамок установлено не было, однако защитник Русаковой обязался проследить, чтобы публикация появилась в ближайшее время.
Адвокат Иванова Илья Санташев сказал Rus.Postimees, что дело закончилось именно так, как они и хотели.
«Это был оскорбительный пост в группе "Ищу совета" в Facebook. В нем содержались данные, которые не соответствуют действительности, в нем было написано, что Иванов – аферист, который украл пиво в магазине, а также угрожал Русаковой. На самом деле есть доказательства, что все обвинения являются ложными, поэтому он и решил обратиться в суд. Мы подали иск и сегодня пришли к компромиссу, согласно которому дело закончилось так, как Иванов и хотел. Ответчица опубликует опровержение, в котором сообщит, что изложенное ею ранее не соответствует действительности. Сегодняшнее заседание можно считать успешным, поскольку Олег Иванов добился желаемого», – сказал присяжный адвокат Илья Санташев.
Олег Иванов в центре внимания
Олег Иванов уже не раз попадал в поле зрения СМИ, прежде всего, из-за своих пророссийских взглядов. В прошлом году он также принял решение координировать работу Koos/Вместе из России.
По словам Иванова, руководить партией, идти на выборы в Европарламент и в местные органы самоуправления из тюрьмы почти невозможно, поэтому он решил временно делать все на расстоянии, которое не преодолеет КаПо.
Олег Иванов на мартовских выборах в Рийгикогу набрал 2699 голосов в избирательном округе номер 2 (столичные районы Ласнамяэ, Кесклинн, Пирита). Этого не хватило, чтобы попасть в парламент.
Иванов также несколько раз появился в эфирах российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Олега Иванова цитировало даже Радио Дании (DR). «Я знаю, что Путин инициировал военную операцию. Но я также знаю, что, если бы этого не сделал Путин, украинская армия напала бы на Донбасс в течение нескольких дней», – приводит датский источник слова Иванова, воспроизводящие картину российского телевидения.