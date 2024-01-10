Вечером в Иванов день в городе Пайде произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб трехлетний ребенок. Авария произошла на углу улиц Лийва и Пыллу, где ребенка сбил микроавтобус.
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СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Стали известны все обстоятельства аварии, унесшей жизнь ребенка в Пайде
Прокурор Ляэнеского района Мерике Лугна объяснила, что трагическая авария произошла, когда трехлетний ребенок попал под рабочий автомобиль его отца, и, к сожалению, полученные травмы были настолько серьезными, что ребенок умер на месте происшествия.