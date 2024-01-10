Ср, 10.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Стали известны все обстоятельства аварии, унесшей жизнь ребенка в Пайде

rus.postimees.ee
Copy
Поминальная свеча.
Поминальная свеча. Фото: Visionalmedia

Вечером в Иванов день в городе Пайде произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб трехлетний ребенок. Авария произошла на углу улиц Лийва и Пыллу, где ребенка сбил микроавтобус.

Прокурор Ляэнеского района Мерике Лугна объяснила, что трагическая авария произошла, когда трехлетний ребенок попал под рабочий автомобиль его отца, и, к сожалению, полученные травмы были настолько серьезными, что ребенок умер на месте происшествия.

Полиция возбудила дело по статье 423(1), то есть за нарушение правил дорожного движения и правил управления транспортным средством из-за небрежности водителя.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх