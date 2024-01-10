СЕМЕЙНАЯ ТРАГЕДИЯ ⟩ Стали известны все обстоятельства аварии, унесшей жизнь ребенка в Пайде

Прокурор Ляэнеского района Мерике Лугна объяснила, что трагическая авария произошла, когда трехлетний ребенок попал под рабочий автомобиль его отца, и, к сожалению, полученные травмы были настолько серьезными, что ребенок умер на месте происшествия.