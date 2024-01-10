ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Александр Селевко вошел в историю фигурного катания Эстонии, завоевав малую бронзовую медаль

Александр Селевко почти до конца выступлений находился на первом месте, но его все же опередил Адам Сяо Хим Фа (Франция). Кевин Эймоз (Франция), один из фаворитов сегодняшних соревнований, выступил крайне слабо - 57,33 балла. Напомним, что его личный рекорд превышает 100 баллов.

По итогам короткой программы первое место у Адама Сяо Хим Фа, второе у Лукаса Бричги (Швейцария), третье - у Александра Селевко.

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Брат Александра Михаил Селевко в произвольную программу не прошел.

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На чемпионате Европы-2024 будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду. В ходе соревнований также будут определены квоты для каждой федерации на участие в европейском первенстве 2025 года.