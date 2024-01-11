Напуганы войной ⟩ Молодые шведы в панике обрывают телефоны доверия

Телефоны доверия и линии психологической поддержки в Швеции столкнулись с невиданным количеством звонков от молодежи, напуганной перспективой войны, сообщает Daily Mail.

Панику среди молодых шведов спровоцировали заявления высокопоставленных представителей правительства о том, что жители Швеции должны быть готовы к потенциальному вооруженному конфликту.

По словам представителей организации по защите прав детей Bris, телефонные операторы зафиксировали в Швеции «огромный рост числа звонящих» юного возраста, обеспокоенных приближением войны.

Пресс-секретарь Bris Майя Даль раскритиковала «недостаточную подготовку правительства» в связи с прозвучавшими в минувшие выходные заявлениями министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Булина.

Выступая на ежегодной конференции Folk och Försvar (Общество и оборона), Булин обмолвился, что «война может прийти в Швецию» и призвал граждан страны присоединяться к добровольным оборонным организациям.

Вызвавшие изумление у многих шведов заявления Булина были поддержаны министром обороны страны Полом Юнсоном и главнокомандующим шведскими вооруженными силами Микаэлем Бюденом.

В частности, генерал Бюден, комментируя слова министра, заявил, что все граждане Швеции должны «на индивидуальном уровне подготовить себя морально» к войне.

«Все серьезно и может стать еще хуже - даже для нас», - добавил Бюден.

Как подчеркивает Майя Даль, все эти адресованные населению страны высказывания были заранее подготовлены и не были спонтанными.

Высокопоставленные военные и представители правительства могли бы заранее подумать о том, как донести столь тревожную информацию до детей и подростков, не травмируя их психику, считает пресс-секретарь Bris.