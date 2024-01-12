Пентагон: военная помощь, отправленная Украине, не отслеживается должным образом

Согласно отчету Министерства обороны США, американские чиновники не смогли достаточно хорошо следить за тем, как и в какой степени используется почти 40 000 единиц оружия, отправленных на украинский фронт.
В отчете Пентагона был сделан вывод, что у американских чиновников нет информации о том, куда ушли ПТРК, стреляющие с плеча, боевые дроны и очки ночного видения на сумму более миллиарда долларов, которые США отправили в Украину. Также было выражено беспокойство, что отправленное оборудование могло быть украдено или переправлено контрабандой в другие места, сообщает The New York Times.