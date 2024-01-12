Пентагон: военная помощь, отправленная Украине, не отслеживается должным образом

В отчете Пентагона был сделан вывод, что у американских чиновников нет информации о том, куда ушли ПТРК, стреляющие с плеча, боевые дроны и очки ночного видения на сумму более миллиарда долларов, которые США отправили в Украину. Также было выражено беспокойство, что отправленное оборудование могло быть украдено или переправлено контрабандой в другие места, сообщает The New York Times.

Отчет главного инспектора Министерства обороны, опубликованный в четверг, не предоставляет никаких доказательств того, что какое-либо оружие было неправильно использовано после его отправки из логистического центра американской армии в Польше или далее на украинский фронт. Однако было обнаружено, что американские чиновники не успели или вообще не смогли отчитаться о почти 40 000 единицах оружия, которые по закону должны были находиться под тщательным контролем. Из-за их влияния на поле боя, важных технологии и малого размера, эти оружия привлекательны, например, для контрабандистов.