ЗАПИСЬ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ⟩ Десятки побитых машин: ДТП на Таллиннской окружной дороге попало на камеру

ДТП произошло на Таллиннской окружной дороге около девяти часов утра в пятницу. В аварии участвовало в общей сложности 25 транспортных средств, поэтому оба направления движения на участке окружной дороги между Луйге и Курна были закрыты, движение вновь открылось только во второй половине дня.

«По состоянию на два часа дня в Центр тревоги сообщили о 60 ДТП, в основном в Таллинне и Харьюмаа. В пяти авариях пострадали люди. На 14-м километре Таллиннской окружной дороги в аварию попали 25 транспортных средств, пострадали 11 человек, восемь из которых были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Насколько нам сейчас известно, никто из них серьезно не пострадал, но окружная дорога была закрыта для движения до четырех часов», - рассказал Postimees руководитель отдела криминалистики Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.