Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился в соцсети X (бывший Twitter) записью ведиорегистратора, как произошло крупное ДТП на Таллиннской окружной дороге в пятницу, 12 января. В этой аварии в общей сложности участвовали 25 транспортных средств.
ЗАПИСЬ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ⟩ Десятки побитых машин: ДТП на Таллиннской окружной дороге попало на камеру
ДТП произошло на Таллиннской окружной дороге около девяти часов утра в пятницу. В аварии участвовало в общей сложности 25 транспортных средств, поэтому оба направления движения на участке окружной дороги между Луйге и Курна были закрыты, движение вновь открылось только во второй половине дня.
Eilne Tallinna ringtee õnnetus. Võtame ülejäänud talveks kiirused nüüd alla ja hakkame palun arvestama libedusega kaasneva väga pika peatumisteekonnaga. #opjuht pic.twitter.com/jTpqUPRKoN— Urmet Tambre (@UrmetTambre) January 13, 2024
«Вчерашняя авария на Таллиннской окружной дороге. Давайте до конца зимы сбавим скорость и, пожалуйста, давайте учитывать связанный с гололедом очень длинный тормозной путь», - подписал Тамбре опубликованное видео с авторегистратора.
«По состоянию на два часа дня в Центр тревоги сообщили о 60 ДТП, в основном в Таллинне и Харьюмаа. В пяти авариях пострадали люди. На 14-м километре Таллиннской окружной дороги в аварию попали 25 транспортных средств, пострадали 11 человек, восемь из которых были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Насколько нам сейчас известно, никто из них серьезно не пострадал, но окружная дорога была закрыта для движения до четырех часов», - рассказал Postimees руководитель отдела криминалистики Пыхьяской префектуры Элари Хаугас.