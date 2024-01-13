Эксперт ответил, станет ли Эстония высылать годных для службы украинцев

Вероятность того, что Эстония или любая другая страна ЕС начнет выдавать Киеву годных для воинской службы граждан Украины, на данный момент невелика, считает директор Международного центра оборонных исследований Индрек Канник. Об этом пишет Rus.ERR.
В интервью «Актуальной камере» эксперт заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося в четверг визита в Таллинн не выразил четкого желания, чтобы государства ЕС принуждали к возвращению украинцев на родину.
«Это должно быть совместное решение Евросоюза, и ему должно предшествовать общее желание Украины, чтобы это было сделано. На данный момент, я думаю, Украина скорее пытается убедить этих людей вернуться», - сказал Канник.