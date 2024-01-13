Эксперт ответил, станет ли Эстония высылать годных для службы украинцев

В интервью «Актуальной камере» эксперт заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшегося в четверг визита в Таллинн не выразил четкого желания, чтобы государства ЕС принуждали к возвращению украинцев на родину.

«Это должно быть совместное решение Евросоюза, и ему должно предшествовать общее желание Украины, чтобы это было сделано. На данный момент, я думаю, Украина скорее пытается убедить этих людей вернуться», - сказал Канник.