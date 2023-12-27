В Эстонии находятся по меньшей мере 10 000 потенциальных украинских солдат

На фоне обсуждения в Украине и украинцами, которые выехали из страны, законопроекта, меняющего порядок призыва на службу в Вооруженные силы Украины, Rus.Postimees узнал, сколько в Эстонии находится потенциальных призывников и резервистов ВСУ.

В начале осени в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) сообщали Rus.Postimees, что количество совершеннолетних украинцев мужчин в Эстонии составляло 7 571 человек. По данным на конец декабря 2023 года эта цифра заметно выросла.

«По нашим данным в период с 10 марта 2022 года по 24 декабря 2023 года статус временной защиты получили 50 337 граждан Украины. Из них совершеннолетних мужчин - 10 112», - сообщили Rus.Postimees в PPA в понедельник, 27 декабря.

В Департаменте полиции и погранохраны уточнили, что из этих десяти тысяч к возрастной группе 25-60 лет относятся 6725 человек.

Ранее именно на возрастную группу 20-60 лет, как на тех, кого военное руководство Украины было бы радо снова увидеть дома, указал министр обороны Рустем Умеров.

Отдельно Rus.Postimees уточнил сколько мужчин граждан Украины обратились за легальным статусом в Эстонии после объявления мобилизации в России в сентябре 2022 года.

«Начиная с 21 сентября 2022 года статус временной защиты в этой же возрастной группе получили 3229 мужчин», - ответили в PPA.