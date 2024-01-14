Мороз и резкие перепады температуры: как защитить домашнее имущество и предотвратить излишние расходы?

Что делать, если трубы уже замерзли

Определите место, в котором холод добрался до труб. Если промерзание не масштабное, начните медленно отогревать трубы подручными средствами, например воздушным обогревателем. При этом нужно быть очень осторожным, поскольку лед на определенном этапе нагревания все-таки расширяется и трубы может разорвать. Если трубы замерзли на большом участке, обратитесь за помощью к специалистам.

Каковы риски в конце холодного периода, когда снова становится тепло?

Водяной конденсат на трубах, испаряясь при повышении температуры, способствует охлаждению внутренней поверхности труб и воды в них. То же самое происходит с поверхностью земли при оттепели, и тогда риск промерзания сохраняется. В оттепель на поверхности земли образуется слой растаявшего снега, что может привести к еще более глубокому промерзанию. «Это значит, что если, допустим, при сильном морозе земля промерзает примерно на 1,10 м, то после оттепели она будет промерзать уже на 10 см глубже - до 1,20 м», - пояснила Кристийна Соовик

«Волны холода доставляют людям немало проблем - может быть холодно в комнате, может не заводиться машина, и приходится тщательно продумывать, как сделать так, чтобы дети ходили в школу и детский сад и не простужались. Поэтому понятно, что люди не сразу вспоминают о водопроводных трубах и водомерах, а прорыв трубы и замена водомера - это лишние расходы, которых можно избежать. Как и любая техника, водопроводный узел, чтобы он хорошо работал, должен находиться при плюсовой температуре, и дешевле всего об этом позаботиться еще до того, как что-то случилось», - добавила Соовик.