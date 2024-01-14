Один из самых щедрых работодателей Эстонии снова поднял среднюю зарплату

Microsoft Development Center Estonia, долгие годы являющийся одним из самых щедрых работодателей Эстонии с точки зрения размера средней зарплаты, снова увеличил этот показатель, как следует из годового отчета компании и данных Инфобанка Äripäev, пишет «Деловые ведомости».
По данным отчета о хозяйственной деятельности этой компании за 2021-2022 года, средняя зарплата за 2022 составила 6905 евро в месяц.
По данным Äripäev, средняя зарплата за 2023 год оказалась равной 8140 евро в месяц.
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