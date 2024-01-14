Печальное окончание недели: спасатели вытащили из огня двух человек

О пожаре в Анникору сообщили в Центр тревоги в 6:23, что в трехэтажном жилом доме задымлена лестничная клетка. Информатором оказался житель того же подъезда. Спасатели вошли в квартиру через незапертую дверь и увидели, что квартира заполнена дымом. В 6:43 спасатели в противодымном снаряжении вывели из квартиры 60-летнего мужчину, которого на машине скорой помощи доставили в больницу. Он получил повреждения дыхательных путей.

В комнате загорелась куча бумаги перед плитой, которую пожарные потушили ведром воды и затем проветрили помещение. Предположительно, искра или горящий кусок подожгли бумагу, лежащую перед плитой.

В квартире не было дымового датчика.

В Тарту, на улице Саекоя, случайный прохожий в 8:02 заметил, что горит частный дом. По словам звонившего в Центр тревоги, в окнах были видны языки пламени до потолка. Спасатели приступили к тушению в 8:08. В 8:12 спасатели в противодымном снаряжении вынесли из дома 84-летнюю женщину. Она получила очень серьезные ожоги. Скорая помощь доставила ее в больницу.

Пожар был полностью потушен в 8:47. По словам спасателей, загорелись пол и потолок, предварительно пожар начался от источника огня, не связанного с отопительным прибором. Причина пожара будет установлена в ходе расследования.

В том же доме была еще одна квартира, которая не пострадала.

Собака пострадавшей во время пожара была на улице, ее передали на попечение знакомых.

Пресс-секретарь Спасательного департамента отметил, что в доме на улице Саекоя на полке действительно были дымовые датчики, но они не были в рабочем состоянии и не были установлены на потолке. Он призвал людей позаботиться о том, чтобы в домах их близких были рабочие дымовые датчики, особенно это касается домов пожилых людей.

В пятницу в волости Эльва жилой дом сгорел до основания. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, сообщил пресс-секретарь полиции.

В субботу до основания сгорел жилой дом в деревне Рыыму волости Луунья, погиб один человек. Причина пожара устанавливается.