ГАЛЕРЕЯ ⟩ Скользко: снег сделал дорожные условия опасными

По данным портала TarkTee, по состоянию на 20:54 по всей Эстонии во многих местах дорожные условия обозначены красным и желтым цветами, что свидетельствует о гололедице. Также камеры дорожного наблюдения показывают, что во многих местах дороги покрыты снегом и льдом, поэтому рекомендуется быть осторожными и отвести на дорогу больше времени, чем обычно.