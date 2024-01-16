Байкер, получивший на ралли «Дакар» тяжелейшие травмы, умер

Роковая авария произошла 7 января спустя 15 км после старта. О происшествии организаторам сообщил ехавший неподалеку от испанца соперник, после чего на место был отправлен спасательный вертолет.

Прибывшие на место медики обнаружили Фалькона бездыханным, но благодаря быстрым действиям сердце пострадавшего удалось запустить. Затем гонщика отправили в ближайшую больницу.

Состояние спортсмена оставалось критическим: его ввели в искусственную кому, поскольку получил тяжелую черепно-мозговую травму плюс некоторое время в мозг не поступал кислород. У спортсмена диагностировали отек мозга, перелом шейного позвонка, ключицу, запястье и пять ребер.

К сожалению, врачи не сумели спасти жизнь гонщика. Печальную новость сообщила его команда TwinTrail Racing.