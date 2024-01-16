Внимание, водители! ⟩ На участке дороги, где пострадали десятки машин, вводится ограничение скорости

Это участок Таллиннской окружной дороги с самой высокой интенсивностью движения. Причина ограничения – риск утренних пробок. Из-за ограниченной пропускной способности перекрестка с круговым движением Юри в утренние часы пик на Таллиннской окружной дороге образуется медленно двигающаяся очередь, которая в худших дорожных условиях растягивается более чем на три километра, вплоть до дорожной развязки Курна.

В нынешних зимних условиях очереди увеличили риск ДТП в зоне ограничения скорости. На том же участке дороги в пятницу утром произошла крупная цепная авария.

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Ограничение скорости в 90 км/ч будет действовать до тех пор, пока не начнут работать электронные дорожные знаки, которые будут меняться в соответствии с реальными дорожными условиями. Согласно текущим планам, электронные дорожные знаки начнут работать на участке Таллиннской окружной дороги Луйге-Юри в начале февраля.

Департамент транспорта просит участников дорожного движения учитывать, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для движения в метель, при интенсивном снегопаде и в гололед.

Для получения дополнительной информации о дорожных условиях перед тем, как отправиться в путь, стоит зайти на портал www.tarktee.ee.