Путина беспокоят туалеты, куда могут ходить и мальчики, и девочки

Владимир Путин утверждает, что россияне, которые ранее покинули РФ, возвращаются из ЕС на родину из-за туалетов. Несколько дней назад и губернатор Петербурга сообщил, что цель России в войне с Украиной - победа над гендерно-нейтральными туалетами.
Президент РФ публично заявил, что россияне возвращаются из Европы из-за туалетов, которые мешают им воспитывать детей.
«Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. Те, кто когда-то уехал по разным соображениям, многие уже возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями. А мы сделаем все для того, чтобы их сохранять, сохранять этот культурный код народов нашей страны», - заявил Владимир Путин 16 января.
Сортирная проблематика беспокоит Путина еще со времен, когда он был премьером России в 1999 году. Тогда он заявлял, что будет бороться с независимостью Чечни, в том числе в туалетах.
«Мы будем преследовать террористов везде. В туалете поймаем, мы и в сортире их замочим», - говорил Путин о войне на Кавказе накануне своего прихода в Кремль.
В 2022 году журналисты французского издания Paris Match вместе с российскими коллегами из издания «Проект» опубликовали расследование о том, что сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) собирают отходы жизнедеятельности организма президента РФ Владимира Путина - кал и мочу.
Специальный сотрудник спецслужб РФ, который собирает фекалии Путина в специальные пакеты и в чемодане отвозит в Россию, был замечен в заграничных поездках российского лидера. Расследователи узнали, что это делается, чтобы скрыть данные о здоровье Путина.
Вчерашнее заявление Путина об опасности туалетов для воспитания детей прозвучало всего через три дня после неожиданного высказывания его ставленника, губернатора Петербурга Александра Беглова.
Градоначальник ближайшего к Эстонии российского мегаполиса заявил 13 января, что оккупационные российские войска воюют в Украине за отсутствие в мире «гендерно нейтральных» туалетов.
«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений - для девочек и для мальчиков, три помещения - для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», - написал Беглов в своем Telegram-канале, отчитываясь о посещении в госпитале раненых в Украине солдат РФ.
Богослов Андрей Кураев, комментируя неожиданные признания Беглова, напомнил российским властям, что в России еще со времен СССР в школах было три вида туалетов.
«Давненько СПб губернатор не бывал в школе. Там и в советские времена было три туалета: для девочек, для мальчиков и - для учителей. Причем из-за того, что мужчин-педагогов было мало, им отдельное помещение не выделяли. Но зато внятно изложено "за что воюем". Была в истории "сучья война" (между прочим, вполне гражданская), теперь вот - сортирная», - написал философ в своем Telegram-канале.
Стоит напомнить, что в контексте воспитания юных россиян Владимир Путин не первый раз опускается до патологических странностей.
«Трудолюбие - это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа (смеется)», - говорил Путин 1 сентября 2022 года на встрече со школьниками.