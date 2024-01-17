Путина беспокоят туалеты, куда могут ходить и мальчики, и девочки

Президент РФ публично заявил, что россияне возвращаются из Европы из-за туалетов, которые мешают им воспитывать детей.

«Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. Те, кто когда-то уехал по разным соображениям, многие уже возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными, нормальными человеческими ценностями. А мы сделаем все для того, чтобы их сохранять, сохранять этот культурный код народов нашей страны», - заявил Владимир Путин 16 января.

Сергей Шойгу трогает Путина сзади на церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2022", Московская область, 15 августа 2022 года. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov

Сортирная проблематика беспокоит Путина еще со времен, когда он был премьером России в 1999 году. Тогда он заявлял, что будет бороться с независимостью Чечни, в том числе в туалетах.





«Мы будем преследовать террористов везде. В туалете поймаем, мы и в сортире их замочим», - говорил Путин о войне на Кавказе накануне своего прихода в Кремль.

В 2022 году журналисты французского издания Paris Match вместе с российскими коллегами из издания «Проект» опубликовали расследование о том, что сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) собирают отходы жизнедеятельности организма президента РФ Владимира Путина - кал и мочу.