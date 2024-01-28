История и современность в нашей стране пересекаются постоянно и даже закономерно, точки их соприкосновения можно найти буквально везде: от реконструкции дома до газетной заметки, от театральных новостей до планирования отпуска. Кажется нелепым? А давайте посмотрим.

Все началось с театра. Тартуский Новый театр – это родившийся в 2008-м году центр поискового театра, пишет Visittartu. Хотя он, как следует из названия, расположен в Тарту, радиус его деятельности не ограничен университетским городом. Широкой публике театр стал известен своей постановкой «Кремлевские соловьи» в 2018 году в Нарве.