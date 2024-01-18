Эстония расторгнет договор о правовой взаимопомощи с Россией

«Агрессивная война Российской Федерации в Украине является серьезным нарушением международного права, в том числе принципов Устава ООН. Согласно Уставу ООН, все члены Организации Объединенных Наций должны воздерживаться в своих международных отношениях от применения силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства», - говорится в пояснительной записке к проекту.

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«С 24 февраля 2022 года Россия совершает в Украине серьезные военные преступления, нарушает права человека и положения международного гуманитарного права. С 16 мая 2022 года Россия исключена из Совета Европы, и Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) больше не действует. Пока продолжается полномасштабная агрессивная война России в Украине, Эстония будет продолжать свои усилия по изоляции агрессора на международной арене и поддерживать двусторонние отношения с Россией только на уровне абсолютного минимума», - отмечается в записке к проекту.

Необходимым условием для заключения договора о взаимной правовой помощи является доверие к правовой системе другого государства, а поскольку доверия к российской правовой системе нет, Эстония расторгает договор о взаимной правовой помощи, напоминает правительство.

Согласно договору о правовой помощи, другая сторона должна быть уведомлена о расторжении договора не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего срока действия договора. С отменой договора о взаимной правовой помощи Россия станет третьей страной, с которой у Эстонии не будет особого режима урегулирования правовых вопросов, и в гражданских делах она отныне будет руководствоваться нормами международного частного права, подчеркивает правительство Эстонии.

Денонсация договора о правовой помощи не препятствует дальнейшему сотрудничеству между Эстонией и Россией и в уголовных делах, поскольку по-прежнему можно будет опираться на различные международные конвенции, если обе страны являются их участниками.