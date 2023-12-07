РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ⟩ Эстония расторгает договор с Россией о юридической помощи

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны («Ээсти 200»), необходимо продолжить усилия по изоляции России на международной арене и поддерживать двусторонние отношения с Россией только на абсолютно необходимом минимальном уровне до тех пор, пока продолжается полномасштабная агрессия России против Украины.

«Наша цель - прекратить договор как можно скорее, поскольку ясная позиция Эстонии заключается в том, что мы не сотрудничаем с агрессором», - сказал он. Договор автоматически был бы продлен в 2025 году.

По истечении срока действия договора правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться так же, как с любыми другими третьими странами.

Rus.Postimees ранее спросил у юристов, которые сейчас ведут свою практику в Эстонии, о том, кого в первую очередь коснутся грядущие изменения.