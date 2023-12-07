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РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ⟩ Эстония расторгает договор с Россией о юридической помощи

rus.postimees.ee
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По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна ("Ээсти 200"), необходимо продолжать усилия по изоляции России на международной арене.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна ("Ээсти 200"), необходимо продолжать усилия по изоляции России на международной арене. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг, 7 декабря, правительство приняло решение о расторжении договора с Россией о юридической помощи и поручило Министерству иностранных дел подготовить и направить в парламент соответствующий законопроект.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны («Ээсти 200»), необходимо продолжить усилия по изоляции России на международной арене и поддерживать двусторонние отношения с Россией только на абсолютно необходимом минимальном уровне до тех пор, пока продолжается полномасштабная агрессия России против Украины.

«Наша цель - прекратить договор как можно скорее, поскольку ясная позиция Эстонии заключается в том, что мы не сотрудничаем с агрессором», - сказал он. Договор автоматически был бы продлен в 2025 году.

По истечении срока действия договора правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться так же, как с любыми другими третьими странами.

Rus.Postimees ранее спросил у юристов, которые сейчас ведут свою практику в Эстонии, о том, кого в первую очередь коснутся грядущие изменения.

«Однако, на мой взгляд, самым значимым неудобством, с которым столкнутся граждане РФ в Эстонии и граждане Эстонии в РФ, станет то, что все официальные документы, например, справки о семейном положении, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти и т.д., будут требовать дополнительного подтверждения апостилем. На данный момент такого требования нет. Информация об этом есть на сайте нотариальной палаты. По нашему опыту, апостилировать документ в Эстонии не составляет сложностей, но, что касается апостилирования документа в РФ - мы затрудняемся прокомментировать», - намекнул юрист Kalashnikov Õigusbüroo Илья Никифоров на круг возможных проблем после разрыва соглашения.

«Это может касаться споров, связанных с установлением отцовства, алиментов, вопросов наследования, исполнимости судебных решений и взаимном признании выданных в Эстонии и России документов. Например, в части признания документов сейчас документ, выданный в одной стране, автоматически действует в другой стране. Иногда может потребоваться только нотариально заверенный перевод. Когда и если это соглашение перестанет действовать, помимо всего прочего придется апостилировать документы. Это приведет к дополнительным расходам и дополнительным тратам времени с точки зрения простого человека», - дополняет понятными примерами список неминуемых перемен юрист, руководитель Progressor Õigusbüroo Данил Липатов.

По практике юристов Progressor, чаще всего к этому соглашению люди обращаются по вопросам признания судебных решений судов РФ в отношении должников, находящихся в Эстонии, и при определении применяемого права и подсудности по семейным делам, когда стороны живут в разных странах.

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