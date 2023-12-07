РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ⟩ Эстония расторгает договор с Россией о юридической помощи

В четверг, 7 декабря, правительство приняло решение о расторжении договора с Россией о юридической помощи и поручило Министерству иностранных дел подготовить и направить в парламент соответствующий законопроект.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны («Ээсти 200»), необходимо продолжить усилия по изоляции России на международной арене и поддерживать двусторонние отношения с Россией только на абсолютно необходимом минимальном уровне до тех пор, пока продолжается полномасштабная агрессия России против Украины.
«Наша цель - прекратить договор как можно скорее, поскольку ясная позиция Эстонии заключается в том, что мы не сотрудничаем с агрессором», - сказал он. Договор автоматически был бы продлен в 2025 году.
По истечении срока действия договора правовое сотрудничество с Россией будет осуществляться так же, как с любыми другими третьими странами.
Rus.Postimees ранее спросил у юристов, которые сейчас ведут свою практику в Эстонии, о том, кого в первую очередь коснутся грядущие изменения.
«Однако, на мой взгляд, самым значимым неудобством, с которым столкнутся граждане РФ в Эстонии и граждане Эстонии в РФ, станет то, что все официальные документы, например, справки о семейном положении, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти и т.д., будут требовать дополнительного подтверждения апостилем. На данный момент такого требования нет. Информация об этом есть на сайте нотариальной палаты. По нашему опыту, апостилировать документ в Эстонии не составляет сложностей, но, что касается апостилирования документа в РФ - мы затрудняемся прокомментировать», - намекнул юрист Kalashnikov Õigusbüroo Илья Никифоров на круг возможных проблем после разрыва соглашения.
«Это может касаться споров, связанных с установлением отцовства, алиментов, вопросов наследования, исполнимости судебных решений и взаимном признании выданных в Эстонии и России документов. Например, в части признания документов сейчас документ, выданный в одной стране, автоматически действует в другой стране. Иногда может потребоваться только нотариально заверенный перевод. Когда и если это соглашение перестанет действовать, помимо всего прочего придется апостилировать документы. Это приведет к дополнительным расходам и дополнительным тратам времени с точки зрения простого человека», - дополняет понятными примерами список неминуемых перемен юрист, руководитель Progressor Õigusbüroo Данил Липатов.
По практике юристов Progressor, чаще всего к этому соглашению люди обращаются по вопросам признания судебных решений судов РФ в отношении должников, находящихся в Эстонии, и при определении применяемого права и подсудности по семейным делам, когда стороны живут в разных странах.