При рекордно низкой рождаемости население Эстонии за год увеличилось минимально

В прошлом году в Эстонии родился 10 721 человек и умерли 15 832. По данным зарегистрированной миграции в Эстонию прибыло 20 209 человек, из страны выехал 14 491 человек. По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество рождений, смертей и иммигрантов, при этом увеличилось количество эмигрантов.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, как 2022-й, так и 2023 год по-прежнему характеризует рекордно низкое число рождений (на 925 меньше, чем в прошлом году). «В прошлом году родилось на 5111 человек меньше, чем умерло, в то же время в Эстонию переехало на 5718 человек больше, чем покинуло страну. Таким образом, положительное сальдо миграции превысило отрицательный естественный прирост, что помогло сохранить небольшое положительное изменение численности населения», — объяснила Трасберг.

Исторически низкая рождаемость

Родился 10 721 ребенок, что является самой низкой рождаемостью с тех пор, как в 1919 году началась регулярная публикация статистики. Впервые число рождений опустилось ниже 11 000. Показатель прошлого года оказался меньше и уровня рождаемости в 2022 году, который был до этого самым низким за последнее столетие.

«У низкой рождаемости есть несколько причин. Нынешние роженицы по большой части относятся к малочисленному поколению 1990-х, однако снижение гораздо значительнее, чем это можно было бы объяснить количеством женщин, выходящих из активного половозрелого возраста», — прокомментировала Терье Трасберг.