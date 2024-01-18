При рекордно низкой рождаемости население Эстонии за год увеличилось минимально

Согласно предварительным данным Департамента статистики, 1 января 2024 года численность населения Эстонии составила 1 366 491 человек, что на 607 человек больше, чем годом ранее.
В прошлом году в Эстонии родился 10 721 человек и умерли 15 832. По данным зарегистрированной миграции в Эстонию прибыло 20 209 человек, из страны выехал 14 491 человек. По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество рождений, смертей и иммигрантов, при этом увеличилось количество эмигрантов.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, как 2022-й, так и 2023 год по-прежнему характеризует рекордно низкое число рождений (на 925 меньше, чем в прошлом году). «В прошлом году родилось на 5111 человек меньше, чем умерло, в то же время в Эстонию переехало на 5718 человек больше, чем покинуло страну. Таким образом, положительное сальдо миграции превысило отрицательный естественный прирост, что помогло сохранить небольшое положительное изменение численности населения», — объяснила Трасберг.
Исторически низкая рождаемость
Родился 10 721 ребенок, что является самой низкой рождаемостью с тех пор, как в 1919 году началась регулярная публикация статистики. Впервые число рождений опустилось ниже 11 000. Показатель прошлого года оказался меньше и уровня рождаемости в 2022 году, который был до этого самым низким за последнее столетие.
«У низкой рождаемости есть несколько причин. Нынешние роженицы по большой части относятся к малочисленному поколению 1990-х, однако снижение гораздо значительнее, чем это можно было бы объяснить количеством женщин, выходящих из активного половозрелого возраста», — прокомментировала Терье Трасберг.
В большей степени, чем демография, на уровень рождаемости влияет ситуация в стране и в мире в целом: экономическая и политическая нестабильность и общий рост стоимости жизни заставили семьи откладывать рождение детей на потом. К сожалению, положительно на количество рождений не повлияло и отступление коронавирусного кризиса. В 2022 году о низких показателях рождаемости объявили также соседние Латвия и Финляндия, по первоначальным данным в 2023 году в этих странах также ожидается новый отрицательный рекорд.
До пандемии (2010–2019 гг.) среднее число смертей в год составляло 15 545 человек, и как в 2021, так и 2022 году число смертей значительно превышало этот средний показатель. В 2023 году существовавшая перед пандемией ситуация восстановилась, и по первоначальным данным умерло 15 832 человека, что все же почти на 300 человек больше, чем средний показатель за прошлое десятилетие.
Первоначальные значения миграционной статистики значительно ниже, чем в 2022 году
Согласно зарегистрированной в регистре народонаселения миграции, в 2023 году в Эстонию прибыло 20 209 человек и выехало из Эстонии 14 491 человек, т.е. сальдо миграции составило 5718 человек и было положительным. Среди всех иммигрантов 11 529 человек, т.е. 57%, имели гражданство Украины. По сравнению с 2022 годом количество иммигрантов с украинским гражданством сократилось на 21 688 человек. Хотя количество иммигрировавших граждан Украины по сравнению с 2022 годом в три раза меньше, оно все же значительно больше, чем до начала полномасштабной войны (2374 в 2020 г. и 3047 в 2021 г.). По первоначальным данным Эстонию покинуло 6515 граждан Украины.
«Страну покинул 4451 гражданин Эстонии, а вернулись 2865 наших граждан. Эстонцы часто не регистрируют миграцию, поэтому их доля среди зарегистрированных мигрантов небольшая. В прошлом году в Эстонию прибыло 747 граждан России», — сказала Трасберг.
«По сравнению с первоначальной статистикой рождений и смертей в миграционной статистике ожидается больше уточнений, поскольку первоначальные значения были получены на основе данных регистра народонаселения, а иммиграция и эмиграция в регистре народонаселения часто не регистрируется. Департамент статистики дополнит данные о миграции показателями незарегистрированной миграции и опубликует уточненные данные в мае», — добавила Трасберг.
Данные по украинцам
Опубликованные здесь данные о зарегистрированной миграции включают лиц, переехавших в Эстонию в течение последнего года и по состоянию на 1 января 2024 года имевших эстонский адрес в регистре народонаселения. Поэтому это число не отражает, например, украинских военных беженцев, которые хоть и находятся в Эстонии, но не зарегистрировались по эстонскому адресу.
В Эстонии данные об украинских военных беженцах собирает также Департамент полиции и погранохраны, который публикует количество ходатайствовавших о получении временной защиты. Лица, получившие временную защиту, отражаются в исходных данных о количестве населения только в том случае, если они находились в Эстонии по состоянию на 01.01.2024 и были зарегистрированы по эстонскому адресу.
Первоначальная численность населения вычисляется на основании первичных данных о количестве рождений, смертей и зарегистрированной миграции. Департамент статистики опубликует уточненную численность населения 14 мая.
Почему женщины в Эстонии рожают все меньше детей, какие антирекорды рождаемости ждут страну в ближайшем будущем, как меняется национальный состав страны и причем тут беженцы из Украины - об этом ранее в большом интервью Rus.Postimees максимально понятным, но все же научным языком рассказал эстонский демограф Аллан Пуур.