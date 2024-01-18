Сегодня Департамент полиции и погранохраны сообщил, что Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению (Валерию Решетникову), из соображений государственной безопасности. Rus.Postimees задал вопросы министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу о причинах и последствиях такого решения.
Министр о виде на жительство митрополита: мы не можем принимать решения о безопасности, руководствуясь страхом перед Россией (1)
Как известно, раньше митрополита Евгения уже приглашали на беседу в Министерство внутренних дел, когда эстонские власти хотели донести до него, что Эстонская православная церковь Московского патриархата при всем желании не может быть вне политики, поскольку ее руководитель - патриарх Кирилл вовсе не остается вне ее.
В этот раз митрополита уже в министерство не вызывали и специально с ним ни министр, ни канцлер о его виде на жительство не беседовали. «Процедура требует, чтобы человеку такую информацию передали, и, насколько мне известно, вчера это было сделано», - сказал нам министр.
Не известно, может следующий митрополит быть избран из местных священников. Покольку Эстонская митрополия РПЦ не перестанет существовать после того, как страну покинет действующий митрополит Евгений, возникает вопрос, как будут обстоять дела с видом на жительство для следующего митрополита, которого пришлют из Москвы.
«Это в полной мере будет зависеть от того, кто будет этот новый человек, - сообщил министр Лаури Ляэнеметс. - Эстонское государство никоим образом не будет вмешиваться в выбор нового руководителя церкви. Это исключено в правовом государстве. Мы уважаем свободу вероисповедания».
Я хочу подчеркнуть, что государство никоим образом не пытается здесь вмешиваться во внутренние дела Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Церковь имеет возможность продолжать здесь свою деятельность.
Lauri Läänemets.
По словам Лаури Ляэнеметса, решение об отказе продлить вид на жительство принимается не исходя из оценок самой церкви, а исходя из данных конкретного человека. «Все, что касается безопасности, подразумевает проверку биографии и деятельности. Поэтому о виде на жительство для будущего митрополита сейчас не возможно ничего определенно сказать», - объяснил министр.
Учитывая, что митрополиту Евгению Департамент полиции безопасности вменил поддержку военной агрессии, то логично предположить, что новому человеку, назначенному руководителем местной митрополии, можно было бы сразу предложить публично осудить военную агрессию России против Украины и патриарха Кирилла. В случае, если человек это сделать не готов, то история может повториться.
По словам министра, дело не только в осуждении или неосуждении. «Вопрос стоит о безопасности в более широком контексте. Мы не должны забывать, что Патриарх является продолжением «руки Кремля», он усиливает путинский режим, - объяснил позицию государства министр. - Россия - это государство-террорист, поэтому одного просто публичного осужденя не достаточно. Мы должны все учитывать при проверке человека».
Спросило ли министерство или Департамент полиции и погранохраны мнение Союза эстонских церквей или епископа Урмаса Вийлма? «Нет, мы не спрашивали, потому что позиция церквей в вопросах безопасности ни на что не повлияет», - ответил министр.
«Я хочу подчеркнуть, что государство никоим образом не вмешивается во внутренние дела Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Церковь имеет возможность продолжать свою деятельность. Мы оценивали только конкретного человека с его позицией и биографией», - сказал Ляэнеметс.
На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что высылка людей «из Прибалтики» является угрозой безопасности России. Сложно сказать, что он имел ввиду конкретно, но несомненно российский МИД не обойдет вниманием решение касательно Евгения. Возможно, будут озвучены какие-то угрозы.
Готова ли Эстония к тому, что Россия может предпринять что-то в ответ, используя для этого, например, жителя Эстонии, который находится в России? «Конечно, мы должны быть готовы ко всему, но при этом мы не можем принимать решения относительно безопасности Эстонии, руководствуясь опасениями или страхом перед Россией, - ответил на этот вопрос Лаури Ляэнеметс. - Да, конечно, может случиться так, что РФ предпримет что-то в ответ».
Еще раз министр напомнил, что сегодня без крайней необходимости в Россию лучше не ездить, потому что любой житель Эстонии может оказаться стараниями российских силовых структур в сложном положении и подвергнуться вербовке.