Учитывая, что митрополиту Евгению Департамент полиции безопасности вменил поддержку военной агрессии, то логично предположить, что новому человеку, назначенному руководителем местной митрополии, можно было бы сразу предложить публично осудить военную агрессию России против Украины и патриарха Кирилла. В случае, если человек это сделать не готов, то история может повториться.

По словам министра, дело не только в осуждении или неосуждении. «Вопрос стоит о безопасности в более широком контексте. Мы не должны забывать, что Патриарх является продолжением «руки Кремля», он усиливает путинский режим, - объяснил позицию государства министр. - Россия - это государство-террорист, поэтому одного просто публичного осужденя не достаточно. Мы должны все учитывать при проверке человека».

Спросило ли министерство или Департамент полиции и погранохраны мнение Союза эстонских церквей или епископа Урмаса Вийлма? «Нет, мы не спрашивали, потому что позиция церквей в вопросах безопасности ни на что не повлияет», - ответил министр.

«Я хочу подчеркнуть, что государство никоим образом не вмешивается во внутренние дела Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Церковь имеет возможность продолжать свою деятельность. Мы оценивали только конкретного человека с его позицией и биографией», - сказал Ляэнеметс.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что высылка людей «из Прибалтики» является угрозой безопасности России. Сложно сказать, что он имел ввиду конкретно, но несомненно российский МИД не обойдет вниманием решение касательно Евгения. Возможно, будут озвучены какие-то угрозы.

Готова ли Эстония к тому, что Россия может предпринять что-то в ответ, используя для этого, например, жителя Эстонии, который находится в России? «Конечно, мы должны быть готовы ко всему, но при этом мы не можем принимать решения относительно безопасности Эстонии, руководствуясь опасениями или страхом перед Россией, - ответил на этот вопрос Лаури Ляэнеметс. - Да, конечно, может случиться так, что РФ предпримет что-то в ответ».

Еще раз министр напомнил, что сегодня без крайней необходимости в Россию лучше не ездить, потому что любой житель Эстонии может оказаться стараниями российских силовых структур в сложном положении и подвергнуться вербовке.