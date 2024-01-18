Сегодня стало известно, что Эстония не продлит вид на жительство главе Эстонской митрополии РПЦ митрополиту Евгению. Мы попросили члена Синода ЭПЦ МП Сергея Мянника рассказать, будет ли Евгений или церковь оспаривать решение Департамента полиции, а также кто и как впредь будет руководить митрополией в Эстонии.
Член Синода ЭПЦ МП: в наше время митрополит Евгений может руководить, сидя где-то в подмосковной деревне
Rus.Postimees поговорил сегодня с министром внутренних дел, и он сказал, что вид на жительство следующего митрополита будет зависеть от личности новоназначенного человека. Но будет ли назначен новый человек - это еще не известно. Возможно, что Евгений будет оспаривать это решение либо останется митрополитом.
По словам Сергея Мянника канцелярия митрополита узнала новости только сегодня утром: «Сейчас я не могу сказать, что мы будем делать с этим решением и будем ли. Документ, который пришел - он на трех листах. Ну, сами понимаете, его нужно проанализировать сначала. Но паники какой-то или растерянности - ничего такого нет. Понятно, что очень неприятная ситуация».
По словам члена Синода ЭПЦ МП, сейчас вопрос стоит о том, как выходить из этой ситуации и какие организационные проблемы надо будет решить. «Церковь то продолжит работу. Министр сказал, что это решение касается лично гражданина РФ Валерия Решетникова и не касается Эстонской православной церкви Московского патриархата, - говорит Мянник. - И потом, я не скажу, что это очень неожиданно. Вы тоже, наверное, понимаете, о чем я говорю».
Сергей Мянник сообщил, что митрополит, вероятно, позже и сам прокомментирует решение о его виде на жительство, но ему нужно сначала понимать, на чем оно основано, какая мотивировка. «Сейчас он просто не хочет этим заниматься», - говорит Мянник.
Возникает вопрос, какая будет процедура избрания нового митрополита в случае, если все-таки Евгений уедет в начале февраля. «Во-первых, мы с вами живем в мире, в котором целая компания может работать удаленно. Есть же средства коммуникации. Евгений может руководить, сидя в какой-нибудь подмосковной деревне».
По словам Мянника, сроки или обязательное избрание нового митрополита не предусмотрены. «Тем более, я повторюсь, у нас суток еще не прошло после того, как мы получили это решение, и, естественно, этот вопрос предварительно не обсуждался», - говорит член Синода. По его словам, если Евгений не только уедет, но и подаст в отставку, то с вероятностью 99% новым митрополитом будет избран кто-то из местных священнослужителей.
Это, видимо, дальновидное решение - если новый митрополит будет гражданином Эстонии, то это устраняет проблему полностью. Как известно, с 1992 года по 2018, то есть двадцать лет подряд, предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата был как раз местный священник - митрополит Корнилий, в миру Вячеслав Васильевич Якобс.
«Так получилось, что когда умер митрополит Корнилий, то, будучи еще архиепископом, Евгений несколько раз к нам приезжал. Тогда мы и решили его избрать, - рассказал Мянник. - Но ситуация-то изменилась. Пять лет назад она была совершенно другой».
Выбирать митрополита, если придется, будет Собор. «У нас, в отличие от многих поместных церквей, выборы проходят тайно и "повлиять на зал" невозможно, - подчеркнул священник. - У нас не так, как когда-то на комсомольских собраниях было, когда все смотрят, как ты голосуешь. Каждый член Собора только по совести голосует. Я думаю, мы сумеем выйти из этого положения».