Член Синода ЭПЦ МП: в наше время митрополит Евгений может руководить, сидя где-то в подмосковной деревне

Rus.Postimees поговорил сегодня с министром внутренних дел, и он сказал, что вид на жительство следующего митрополита будет зависеть от личности новоназначенного человека. Но будет ли назначен новый человек - это еще не известно. Возможно, что Евгений будет оспаривать это решение либо останется митрополитом.

По словам Сергея Мянника канцелярия митрополита узнала новости только сегодня утром: «Сейчас я не могу сказать, что мы будем делать с этим решением и будем ли. Документ, который пришел - он на трех листах. Ну, сами понимаете, его нужно проанализировать сначала. Но паники какой-то или растерянности - ничего такого нет. Понятно, что очень неприятная ситуация».

По словам члена Синода ЭПЦ МП, сейчас вопрос стоит о том, как выходить из этой ситуации и какие организационные проблемы надо будет решить. «Церковь то продолжит работу. Министр сказал, что это решение касается лично гражданина РФ Валерия Решетникова и не касается Эстонской православной церкви Московского патриархата, - говорит Мянник. - И потом, я не скажу, что это очень неожиданно. Вы тоже, наверное, понимаете, о чем я говорю».

Сергей Мянник сообщил, что митрополит, вероятно, позже и сам прокомментирует решение о его виде на жительство, но ему нужно сначала понимать, на чем оно основано, какая мотивировка. «Сейчас он просто не хочет этим заниматься», - говорит Мянник.