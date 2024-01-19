«Мы все меньше связаны со страной, где русский - государственный язык»: режиссер Антон Киселюс ставит на новое поколение Русского театра

Политика – не первая ассоциация, возникающая в связи с Русским театром. Люди приходят туда отдохнуть и задуматься о вечном в тактичных дозах. Вторжение современности, как в «Императорском безумце» Юлии Ауг, многих тревожит и не дает отдохнуть, как следует. Когда в конце августа на большой сцене появилась пьеса Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи» в постановке Тимофея Кулябина, прием был сдержанный. Брехт – веха в истории театра, на восторги не рассчитанная. Появление его имени на афише в том же месте и в том же сезоне кажется неслучайным. Что это значит и наступило ли «время Брехта», Rus.Postimees узнавал у режиссера спектакля Mann ist Mann Антона Киселюса.