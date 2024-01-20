Максим Кац: «Пусть вам что-то не нравится в Эстонии, но это совсем не повод поддерживать Путина»

- Главная оппозиционная история января в России - протесты в Башкортостане. Что мешает Кремлю задавить эти протесты так, как они были задавлены во все прошлые годы?

- Задавить мешает массовость и скорость происходящего. Не бывает чтобы задавили всех сразу. Могут попытаться побить дубинками, да. Но потом месяцами выявляют по видеозаписям, таскают в полицию, сажают на 15 суток. На лидеров открывают уголовные дела. Это все будет. Протест ломается не напрямую бульдозером, или танком.

- Тем более, что многие протестующие с открытыми лицами на видео.

- Видно, что это те, кто недавно вышел на улицу. Нет опыта. Они ведь еще и сами не поняли, что выступили против государства. Они считают, что обращались к Путину, чтобы он помог исправить ситуацию с нехорошим губернатором. Но это быстро меняется обычно в таких протестах. Остается им пожелать, чтобы они все остались на свободе.

- Если не секрет сколько в месяц вам приносит ваш YouTube-канал и на сколько человек нужно делить доходы?

- YouTube – прибыльный. В последнее время приносит несколько тысяч долларов в месяц. При этом оборот большой - под 100 000 долларов. Но прибыли остается несколько процентов. Раньше было больше, сейчас период похуже. Когда мы начали выступления, многим почему-то стало казаться что я теперь чуть ли не олигарх. Это не так. На самом деле деньги приносят только выступления в Израиле. Просто потому, что ездить никуда не надо. Перешел через дорогу из студии в театр, перенес стол, полки и камеры, и все. А когда надо ездить, это сложнее. У нас в команде восемь человек, а еще оборудование.

- У вас есть минимальный порог сбора средств за выступление, когда вы сами себе скажете «не зря приехал»?

- (Смеется) Я пока за свои выступления доплачиваю! В основном все убыточное. Было несколько городов, где собралось много людей. Но в Таллинне людей, похоже, будет немного. Но ничего.

- Делай добро и бросай его в воду?

- Всему свое время. Я же с таким еду к вам первый раз.