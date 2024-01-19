Минобороны: в ближайшее время мы свяжемся c владельцами земли, кого затронет строительство бункеров

По словам Тийтуса, это укрепит обороноспособность Эстонии и обеспечит лучшую защиту оборонительным подразделениям.

Подавляющее большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые также будут расположены у Чудского озера. Тийтус заверил, что инфраструктура никак не затронет жителей этих районов и не повлияет на их передвижение.

«Это не коснется большинства людей. Бункеры не будут сосредоточены все в одном месте, а разбросаны по территории. Здесь речь скорее идет о конкретных владельцах земли. Они пока не были проинформированы, но в ближайшее время мы с ними свяжемся и проведем переговоры, - сказал Тийтус. - Бункеры будут выглядеть как подземный погреб: куча земли и где-то будет сделан вход. Скрытое и защищенное место».

Встреча с местным населением будут проходить в формате общественного собрания. «Мы расскажем людям, что мы делаем, почему мы это делаем и как, по нашему мнению, все будет выглядеть. Мы также хотим знать, что их беспокоит. Надеюсь, они поделятся своими переживаниями, чтобы мы вместе смогли обсудить, как уменьшить этот страх», - сказал советник вице-канцлера Минобороны.

Ожидается, что Минобороны начнет общаться с местными жителями по поводу создания пунктов в ближайшие недели.

Бункеры буду защищать военных от огня противника и осколков снарядов, но не будут предназначены для использования гражданскими. «Они не будут использоваться в открытом доступе. Однако может возникнуть ситуация, когда, заключая договор, владельцу земли будет разрешено использовать бункер для хранения вещей», - сказал он. Все бункеры будут иметь запирающиеся двери. Ответственность за хранение вещей лежит на владельце земли.

У Министерства обороны пока нет четкого графика строительства. «К лету мы бы хотели отработать все элементы и протестировать в необходимых условиях, а затем запустить в производство», - сказал Тийтус.

На каком расстоянии от границы будут построены бетонные бункеры, пока уточняется. По словам Тийтуса, определяющим фактором является то, что Силы обороны в настоящее время работают над обновлением планов обороны, и одной из частей этого являются бункеры и их расположение: «Мы ожидаем, что к началу следующего года будут определены базовые точки подразделений, тогда мы сможем начать установку бункеров».