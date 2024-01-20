В пятницу стало известно, что в этом году президент Карис не направит приглашения на праздник в честь Дня Республики всем членам Рийгикогу - приглашены будут правление Рийгикогу, председатели и заместители председателей комиссий и руководители фракций.

«Алар Карис уже никак не контактирует с парламентом, хотя несколько раз в год сидит напротив нас на церемониях, - написал Лиги в соцсетях. - Рийгикогу выражает ему свое уважение вставанием. Сам он членом Рийгикогу не был, и вокруг него, похоже, нет советников, знающих политику изнутри, а не только из новостей. Наверное, это тоже причина, по которой он не смог ни адекватно отреагировать на деструкцию, ни дать моральную оценку ситуации в парламенте».

«Теперь получается, что он не осознает статус парламента и собственный статус, а исходит из личных чувств и удобства, - написал Лиги. - Но здесь надо мыслить так: Эстонское государство единое и при всем разделении властей институты тоже должны соотноситься друг с другом, а иногда и встречаться. И что это не личное дело, эту национальную традицию в течение 30 лет закладывали как Леннарт Мери, Арнольд Рюйтель, Тоомас Ильвес, так и Керсти Кальюлайд».