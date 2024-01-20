Эксперты рассказали, как будут выглядеть бункеры в приграничных районах Эстонии

«Стандарт - бункер для одного воинского отделения. Это значит, что в бункере можно разместить десять человек с оборудованием. При необходимости бункеры можно соединить, если нужно - построить более крупные. Сами бункеры будут модульными, то есть можно будет что-то убрать или добавить что-нибудь. Сделать командный пункт или склад, например», - сказал «Актуальной камере» начальник штаба инженерного батальона, майор Таави Моор.

В пятницу, 19 января стало известно, что на восточной границе Эстонии будет построена линия обороны, состоящая из 600 бетонных бункеров, чтобы отразить возможную российскую агрессию.

Подавляющее большинство бункеров будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые также будут расположены у Чудского озера. Советник вице-канцлера Министерства обороны Кайдо Тийтус заверил, что инфраструктура никак не затронет жителей этих районов и не повлияет на их передвижение.