МНЕНИЕ ⟩ Нужно помочь науке найти дорогу в социальные сети

В условиях инфо- и реальных войн соцсети могут представлять существенную угрозу для безопасности, поскольку их сложно контролировать и ограничивать извне. Отличие соцсетей и живого общения в том, что в сети легко скрыть личность и сформировать альтернативную, создать фейковые каналы. Доктор философии Елена Сергейчик пишет, что в этой ситуации научному сообществу важно изменить отношение к соцсетям и увидеть в них не только место для досугового общения, но и площадку для популяризации и распространения научных знаний.
«Сегодня алгоритмы соцсетей могут любой бред сделать известным фактом» - так называлось недавнее интервью Яна Левченко с американским историком Джейсоном Стейнхауэром, который высказывал опасения, что использование социальных сетей в качестве источников информации может привести к неспособности различать информацию, основанную на фактах, от информации, основанной на фейках, девальвировать научное знание, дискредитировать образование как институт и поставить под сомнение профессиональную компетентность преподавателя.
Действительно, сегодня социальные сети являются одним из наиболее густонаселенных интернет-ресурсов для общения людей по интересам, обмена информацией, социальным и профессиональным опытом, для самовыражения и творчества, создания устойчивых связей, образования сообществ, организации сотрудничества внутри сообществ и между ними и др.; известно высказывание Билла Гейтса: «Если тебя нет в сети, значит тебя вообще нет».
Многообразие социальных сетей, их мобильность, скорость распространения, широкий охват всех возрастных и социальных групп, разнообразные возможности самих сетей - обмен текстами, фотографиями, видео, способствуют быстрому и беспрепятственному распространению любой информации, в том числе лживой, опасной для жизни и здоровья.
Эпоха постправды
Не случайно наше время называют «эпохой постправды», «благодаря» беспрецедентному распространению всевозможной фейковой информации, конспирологических теорий, маргинальных, альтернативных интерпретаций фактов, которые создаются СМИ, информационными каналами, медиаплатформами и социальными сетями с различными целями, в т.ч. пропагандистскими, манипуляторским, рекламными и иными.
Визуализация информации, где зрительный образ воспринимается как убедительный факт - «я видел это своими глазами», придает фейковым сообщениям статус истины. Использование искусственного интеллекта, обрабатывающего огромные массивы информации, способного создавать любые тексты заданного содержания из соответствующим образом подобранных и интерпретированных фактов, генерировать любые искусственные образы, имитирующие реальность, может содействовать распространению сведений, которые способны спровоцировать массовое агрессивное деструктивное поведение.
И это в условиях перехода от книжной культуры индустриального общества к видеокультуре общества информационного, когда все возрастающее число людей предпочитает толстым книжкам и полуторачасовым лекциям профессоров («ни у кого нет времени на это») беглый просмотр информационных каналов с непременным видеоконтентом, который может успешно передавать сложную информацию в доступной пониманию форме.
Ценность научного мышления
В условиях информационных, пропагандистских и реальных войн социальные сети могут представлять существенную угрозу для общественной безопасности, поскольку их сложно контролировать, регулировать и ограничивать извне. Преимущество сетей по сравнению с живым общением в том, что в сети легко скрыть свою личность и сформировать альтернативную, создать анонимные и фейковые каналы, истинных владельцев и место расположения которых установить сложно. Во всех развитых странах существует система информационной безопасности, в которой существенное место отводится повышению информационной грамотности населения в системе образования.
При этом речь идет не только об освоении приемов работы с информацией, обретении знаний, позволяющих отличить ложную информацию от правдивой, научно проверенной. В информационном обществе, где наука и образование выступают фундаментальными факторами общественного прогресса, важнейшей задачей является развитие научного рационального мышления, способного различать научное от вненаучного, псвдонаучного, антинаучного знания, которое широко представлено в информационном пространстве и активно влияет на мировоззрение и поведение людей.
Однако для решения этих задач образовательные и научные институты и учреждения в недостаточной степени используют разнообразный потенциал социальных сетей, поскольку многие считают, что сети акцентируют внимание на повседневных интересах и увлечениях, делая их объектом публичного обсуждения, транслируют и конструируют далекие от сферы науки коммуникативные практики.
Немаловажным обстоятельством является и то, что сетевизация виртуального пространства приводит к разрушению любых иерархий как противоречащих принципу взаимного равенства прав субъектов. Это тормозит деятельность научных и образовательных учреждений, которые не готовы отказаться от иерархии «учащийся - обучающий», позволяющей контролировать подопечных, и предпочитают сосредотачивается в сетях на организационных вопросах учебной и научной деятельности.
Неприятие молодежью традиционного, еще сохраняющего свои позиции командного стиля в образовании, утрата наукой безусловного авторитета в обществе, распространение ненаучного знания рождают недоверие к официальным институциональным авторитетам. Авторитетами для сетевой публики становятся медиа-личности - инфлюэнсеры, лидеры мнений, которые завоевывают признание благодаря своим знаниям, привлекательности, умению общаться, владению искусством убеждения и т.п.
Кроме того, социальные сети предоставляют возможность на основе личного выбора и рекомендации друзей найти сетевых наставников - тьюторов и коучей, которые помогут составить индивидуальный образовательный маршрут, раскрыть творческий потенциал личности, будут содействовать достижению профессиональных и жизненных целей. Сетевое менторство, получившее широкое распространение в молодежной среде, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии у образовательных учреждений некоторых востребованных обществом образовательных ресурсов, а с другой - говорит об определенной степени недоверия к этим учреждениям, в которых практикуются иерархические и даже авторитарные методы взаимоотношений.
Инфлюэнсером может стать и ученый
Как преодолеть разрыв между наукой, образованием и сетевой публикой, которая составляет на 2024 год 4,95 млрд человек, 61% от всего населения Земли? Прежде всего ученым, особенно старшего поколения, следует изменить свое отношение к социальным сетям и увидеть в них не только место для досугового времяпровождения и поверхностного общения, но и полноценную площадку для популяризации и распространения научных знаний, развития рационального мышления и научного мировоззрения.
Ученые, а не только знатоки практик повседневности, безусловно могут быть сетевыми инфлюэнсерами, о чем свидетельствуют существующие мировые рейтинги ученых, где первые строчки занимают специалисты в области биотехнологий, медицины, астрономии, психологии, информационных технологий и других востребованных информационным обществом дисциплин. В социальных сетях важно быть не только профессионалом, но и умелым популяризатором науки, способным доступным языком объяснить суть современных научных исследований, обрисовать перспективы развития науки, будущее высоких и информационных технологий, их роль в жизни людей.
Этим даром обладают сегодня далеко не все ученые, поскольку сам язык науки становится настолько сложным, включающим термины из смежных наук, что даже ученые в рамках одной дисциплины не всегда понимают друг друга. Однако сегодня ученому жизненно необходимо искать и находить язык общения и взаимопонимания с широкой аудиторией как в целях информационной безопасности, так и исходя из непреходящей просветительской миссии науки.
Вместе с тем, ученому и преподавателю важно понимать специфику общения не только в сетях, но и в современной интернет-коммуникации в целом, которая требует максимально кратко и внятно объяснить суть дела. Далеко не все ученые, привыкшие к полуторачасовым аудиторным лекциям, излагающие свои научные идеи в многостраничных книгах, готовы к такой сетевой деятельности.
Если в индустриальную эпоху образцом коммуникации выступал письменный текст, который оказывал существенное влияние на устную речь, форматируя ее по образу и подобию литературного языка, то в информационном пространстве возрастает роль устной разговорной речи, поскольку базовой функцией коммуникации в Интернете является интерактивность. Разговорная речь, усиливая экспрессивность общения, трансформирует привычное безличное письмо, которое включает в себя приемы разговорной речи, упрощается, огрубляется, предложения сокращаются.
Возрастание роли разговорного языка
Иными словами, возрастание роли разговорного языка интернет-общения приводит к коллоквиализации письменного языка, т.е. включению в него элементов и приемов разговорной речи. Использование в тексте письменной коммуникации экспрессивных визуальных знаков и символов делают текст личностным, открытым для диалога.
И это не деградация языка, как считают некоторые преподаватели и ученые, а его закономерное развитие, свидетельствующее о наступлении «второй эпохи устности», когда, как писал канадский философ М. Маклюэн, распространение «электронных информационных структур скорее воспроизводит или возрождает условия и потребность в диалоге и соучастии, нежели стремление к специализации или частной инициативе на всех уровнях социального опыта».
Успешно донести до виртуальной аудитории те или иные научные идеи в ограниченном объеме сетевого формата помогает использование вместо слов емких визуальных и аудиовизуальных образов, которые не просто иллюстрируют научные идеи и факты, но несут в себе в концентрированном виде сложную, но доступную непосредственному зрительному восприятию информацию. К сожалению, многие ученые, преподаватели, учителя по-прежнему понимают визуальную информацию как иллюстрацию к текстам, в то время как создание сложных, нагруженных глубокими смыслами образов, способных нести в себе многостраничную текстовую информацию, требует определенных навыков и умений.
Однако влияние таких зрительных образов на аудиторию может в разы превосходить влияние устного и письменного слова, поскольку визуальные и аудиовизуальные образы обращаются непосредственно к нашим чувствам, создавая эффект соприсутствия и соучастия. Сегодня активно развиваются Data Art, Digital Science Art - сфера деятельности, где усилиями ученых и дизайнеров в художественно-образной форме создаются в динамические модели сложных биологических, физических объектов, явлений и процессов.
Понимание специфики сетевой среды и активное участие в социальных сетях вполне может сделать ученого лидером мнений в той или иной научной области и оказать существенное влияние на широкую сетевую аудиторию.
Конечно, речи нет об отмене традиционных аудиторных занятий, живых и виртуальных лекций, которые, правда, должны менять свой традиционный формат, об отказе от развернутых научных текстов, предполагающих аргументированное и доказательное изложение научных идей и концепций, правда, не обязательно в бумажном книжном варианте. Речь идет о понимании образовательного потенциала и специфики социальных сетей, которые являются сегодня не только средством общения и передачи информации, но и активным инструментом самоидентификации личности.
Свобода выбора влечет и трудности
Разнообразие сетей, отсутствие в них вертикальных иерархий, контроля извне стимулирует не только к самостоятельному выбору информации, но и к активному участию в работе сетевых сообществ на основе доверия, толерантного и ответственного отношения друг к другу, что содействует самореализации личности, развитию критического мышления, побуждает к самосовершенствованию.
Вместе с тем осуществить свободный выбор себя в плюралистическом универсуме социальных сетей представляется чрезвычайно сложной задачей, поскольку динамичная сетевая среда создает ситуацию неустойчивости, неопределенности, предлагает множество конкурирующих альтернативных ценностных систем и идей, норм, принципов и целей. Любому человеку, а тем более молодому, находящемуся в процессе самоопределения, справиться с такой задачей без поддержки более опытных и авторитетных людей довольно сложно, зато легко стать объектом изощренной дезинформации.
Поэтому представляется, что ученые и преподаватели, а чаще это люди, совмещающие оба статуса, должны не просто использовать социальные сети для передачи достоверной научной информации, не пытаться через них контролировать молодежь, а создавать дружелюбную, открытую, психологически комфортную и доверительную образовательную сетевую среду для всех, способствующую усвоению научных знаний и развитию научного мышления у самой широкой аудитории. Вот тогда социальные сети смогут не только сделать «любой бред известным фактом», но и донести «истину факта» до каждого.