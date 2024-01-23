МНЕНИЕ ⟩ Нужно помочь науке найти дорогу в социальные сети

Ученые, а не только знатоки практик повседневности, безусловно могут быть сетевыми инфлюэнсерами, о чем свидетельствуют существующие мировые рейтинги ученых, где первые строчки занимают специалисты в области биотехнологий, медицины, астрономии, психологии, информационных технологий и других востребованных информационным обществом дисциплин. В социальных сетях важно быть не только профессионалом, но и умелым популяризатором науки, способным доступным языком объяснить суть современных научных исследований, обрисовать перспективы развития науки, будущее высоких и информационных технологий, их роль в жизни людей.

Этим даром обладают сегодня далеко не все ученые, поскольку сам язык науки становится настолько сложным, включающим термины из смежных наук, что даже ученые в рамках одной дисциплины не всегда понимают друг друга. Однако сегодня ученому жизненно необходимо искать и находить язык общения и взаимопонимания с широкой аудиторией как в целях информационной безопасности, так и исходя из непреходящей просветительской миссии науки.

Вместе с тем, ученому и преподавателю важно понимать специфику общения не только в сетях, но и в современной интернет-коммуникации в целом, которая требует максимально кратко и внятно объяснить суть дела. Далеко не все ученые, привыкшие к полуторачасовым аудиторным лекциям, излагающие свои научные идеи в многостраничных книгах, готовы к такой сетевой деятельности.