Репортаж из Причудья ⟩ Хроника пикирующего региона: туристические тропы вдоль опустевших деревень

Образованные и положительные

«Туристы знают о нас по светским мероприятиям, - говорит Анна Портнова, - но наш собственнный календарь подчиняется нашей вере. В январе празднуем Рожество, у нас так говорят. Троица и особенно Пасха – вот когда моленные не вмещают всех, кто приехал. На Пасху всегда праздничное настроение, Воскресение Христа настраивает на торжественный лад. А Рожество у нас аскетичное, потому как человек для страдания рождается».

Моленная и кладбище в Колкья. Фото: Ян Левченко

Староверы здесь разные. В Больших Кольках, Казепяэ и Варнья - Поморское согласие, в Малых Кольках - более строгое Федосеевское. Его прихожанка Анна Галаганова поясняет: «Рабские мы, потому что "рабы Божьи". Только 24 года обратно (на чудском говоре - то же самое, что «назад» - прим. ред.) нам всем креститься разрешили. А то женатые и замужние так на службе стояли – нельзя было креститься и молиться. А помолиться же хочется! И на крылос (клирос - прим. ред.) тоже петь нельзя было ходить, грех большой. Жди, пока супруг умрет! Петь могли только неженатые и незамужние, вдовы да вдовцы. Но теперь послабление везде», - говорит Анна Анфияновна.