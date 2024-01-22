Сегодня, 22 января, с 10 до 11 часов Союз работников образования Эстонии в сотрудничестве с профсоюзами работников образования Таллинна и Харьюмаа провели демонстрацию перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа в Таллинне. Postimees вел прямую трансляцию с пикета.