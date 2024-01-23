ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ Русскоязычные учителя, не уступайте страху!

По ее словам, в ее школе есть педагоги, которые принципиально отказались от участия в забастовке. Директор считает, что переход на эстонский и освоение языка требуют очень много сил и внимания, при этом страх усиливают и слухи, которые курсируют в школьной среде.

Наверное, на практике влияние этих слухов может выглядеть так: учитель, у которого пока нет уверенности в способности выполнить требования, предъявляемые к нему для продолжения работы в школе после запуска реформы, не хочет прирастать в глазах Министерства образования репутацией конфликтного человека.

Отказ от участия в забастовочной акции может показаться плюсиком в его досье, который будет учтен при принятии контрольными органами решения о возможности продолжения им педагогической карьеры.

С человеческой и эмоциональной точки зрения такую логику понять можно, но еще проще оказывается все-таки констатировать, что между участием в забастовке и шансами сохранить за собой рабочее место на фоне реформы нет никакой связи.

Определяющим критерием профессионального соответствия педагога в условиях реформы русских школ будет наличие у него сертификата о знании государственного языка на категорию C1. Невозможно придумать ни одного сценария, по которому участие в проходящей сейчас забастовке могло бы негативно сказаться на перспективах педагога сдать языковой экзамен.