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Вопрос читателя ⟩ Как убедиться, что сотрудник за границей действительно добросовестно работает?

PM Majandus
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: сотрудник нашей компании хочет на время поехать работать за границу, на что мы готовы согласиться. При этом мы хотели бы быть уверены, что сотрудник за границей действительно добросовестно выполняет свои обязанности.

Мы узнали, что на рабочий компьютер сотрудника можно установить приложение, которое позволит нам в режиме реального времени следить за тем, что он делает на компьютере.

«Допустимо ли таким образом контролировать экран сотрудника?» - интересуется читатель.

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