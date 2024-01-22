Читатель спрашивает: сотрудник нашей компании хочет на время поехать работать за границу, на что мы готовы согласиться. При этом мы хотели бы быть уверены, что сотрудник за границей действительно добросовестно выполняет свои обязанности.
Для подписчиков
Вопрос читателя ⟩ Как убедиться, что сотрудник за границей действительно добросовестно работает?
Мы узнали, что на рабочий компьютер сотрудника можно установить приложение, которое позволит нам в режиме реального времени следить за тем, что он делает на компьютере.