Ставший смертельно опасным лыжный марафон и в этот раз состоялся в условиях жесточайшего мороза

На дистанции 55 км, пожалуй, наибольшее внимание привлекла внешность норвежского лыжника Рунара Скауга Матисена, который занял четвертое место, причем пересек финишную черту с промерзшей практически до кожи бородой.

«Это был замечательный опыт. Было холодно, идеальные зимние условия», — рассказал Матисен NRK.

Он рассказал, что на протяжении всей трассы температура была от 15 до 25 градусов ниже нуля, но для Матисена этот опыт был положительным.

«Мы очень тщательно к этому подготовились и использовали больше термостойкой одежды, чем планировали. Я затейпировал лицо, колени и промежность. А еще грудь от холода защищал кусок полиэтилена», — рассказал мужчина.

Видео с финиша можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Использование полиэтилена вызвало вопросы у репортера NRK.

«На самом деле мне нужно было надеть одежду с ветрозащитой, но у меня ее с собой не было. Поэтому я использовал обычный полиэтиленовый пакет, который закрепил на груди, под лыжным костюмом. Это отлично сработало», — объяснил Матисен.

Стоит напомнить, что три года назад многие участники «Диагонелы» настолько сильно замерзли, что некоторым из них грозила опасность ампутации. Финка Кати Ройвас рассказала тогда, что, когда врач увидел в больнице ее поврежденные холодом пальцы ног, он сначала подумал, что, возможно, придется ампутировать четыре пальца.

Ройвас рассказала Iltalehti, что примерно за час до старта организаторы сообщили спортсменам, что, несмотря на холодную погоду, соревнования пройдут, как изначально планировалось.

«Говорили, что на старте будет 23 градуса, но на трассе теплее, от 14 до 19 градусов, - сказала Ройвас. - Однако швейцарский метеорологический портал показал гораздо более серьезный мороз. Наши машины тоже показывали 28 градусов мороза».