В Ида-Вирумаа осквернили мемориал павшим на войне

23 января в полицию поступило сообщение об акте вандализма в отношении трех памятников на мемориале в Синимяэ, расположенного на улице Гренадеримяэ в поселке Синимяэ.

Неустановленные лица залили краской памятники, в результате чего одна сторона была полностью покрыта красной краской, а на обратной стороне были нарисованы черная свастика и красный знак X.

Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного расследования.

Мемориал в Синимяэ и ранее подвергался вандализму. В ночь на 9 мая прошлого года в Ида-Вирумаа в волости Вайвара в Синимяэ минимум семь памятников воинам Эстонии и других стран, воевавших на стороне Германии во Второй мировой войне, подверглись вандализму.

На Гренодерской горе были опрокинуты три мемориальные доски из черного мрамора, часть из которых также была повреждена во время Бронзовых ночей в 2007 году.

Кроме того, мемориальный камень был перевернут в поселке Синимяэ у шоссе Таллинн-Нарва и еще три памятника были изрисованы белой краской у военно-исторического музея.