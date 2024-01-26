Высланный из Эстонии Андрей Йосу: бизнесмен, детектив и торговец антиквариатом со множеством имен

На прошлой неделе гражданин Румынии Андрей Йосу, который известен также под именами Андрей Тредерсон и Андрей Торганов, был лишен постоянного вида на жительство в Эстонии и отправлен в Россию. Йосу сообщил нашему изданию, что причины для его депортации «сфабрикованы антисемитской спецслужбой Эстонии». Rus.Postimees изучил деловую и общественную деятельность высланного гражданина Румынии. Местами этот сюжет тянет на полноценный детектив.

Эту историю нам придется начать с дисклеймера: поскольку все изложенное о бизнесе и жизни Андрея Йосу требовало его комментариев, мы задали ему много подробных вопросов, но он не захотел отвечать.

«В связи с тем, что я больше не имею отношения к вашей стране, которая для меня с 16.01.2024 стала страной, куда мне запрещен въезд по политическим мотивам, сфабрикованным антисемитской спецслужбой Эстонии, мне неинтересно отвечать на ваши вопросы», - сообщил нам Андрей Йосу. Он также назвал клеветой всю информацию о себе, предоставленную эстонским СМИ Департаментом полиции безопасности (КаПо).

Ответ Андрея Йосу (орфография и пунктуация автора сохранены) «Эта чушь которую ваше издание транслирует про меня : "кремлёвское провокаторство Андрея Йосу", распространение "наративов России", не восхваление нацистских пособников во Второй Мировой войне, что то про Украину и прочий бред типа наличия у меня гражданства России, это предмет для судебного иска против Эстонии как оспаривание истинной причины лишения меня статуса долговременного жителя ,в том числе в Европейском суде по правам человека. Но есть и положительный момент) , так как благодаря эстонским идиотам из КАПО в мировых СМИ я стал известным антифашистом )), что для меня как этнического еврея весьма приятно».