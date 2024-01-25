Время коммента ⟩ Чудо (пиро)техники: какое «оружие возмездия» собирается применить Россия в своей войне против Запада

Зачем? Официальная версия фантасмагорична. Якобы эта приблуда нужна для того, чтобы армия привыкала вести боевые действия в условиях ядерной войны, чтобы специальные подразделения учились замерять параметры взрыва и находить его эпицентр. То есть это для адаптации к новой фазе войны России против «недружественных», или почти всех стран в этой части света. Такая фаза наступит тогда, когда ядерная боеголовка прилетит из-за океана. Или не прилетит, но Россия все равно скажет, что прилетела. И тогда – держись!

Ядерный взрыв над морем. Фото иллюстративное. Фото: McPHOTO/M. Gann via www.imago-images.de/imago images/blickwinkel

Однако более вероятно не то, что распространяют военные. Они никому не верят, так как всюду дезинформация, поэтому и сами они наверняка лгут. С учетом того, что Россия увязла в окопной войне и не имеет решающего преимущества в войне дистанционной, не менее важным средством остается война информационная, в том числе психологическая. Визуально узнаваемые признаки ядерного взрыва – инструмент мощного воздействия. Причем настолько, что многие люди умрут от сердечного приступа еще до того, как узнают, что это был щедрый соседский фейерверк.

Конечно, это лишь предположение. Оно основано на том, что Россия планомерно готовит почву для применения тактического ядерного оружия. Осенью Госдума в первом чтении отменила запрет на его испытания, что бьет и по договору о его нераспространении, подписанному еще в 1968 году. Только что Беларусь как единственный всецелый союзник России в войне с Украиной включила ядерное оружие в национальную военную доктрину. Символическое расстояние до чемоданчика все меньше.

Советский генсек Леонид Брежнев подписывает соглашение об ограничении противоракетной обороны на встрече с президентом США Ричардом Никсоном. Москва, 26 мая 1972 года. Фото: Wikimedia Commons

Осталось проверить, как сработает взрывпакет. Возможно, Россия рассчитывает на то, что такая провокация окажется настолько эффектной, что не придется активировать опцию «судного дня». Ведь тогда блеф все-таки закончится. Другое дело, что соседи уже доказали, что им сам черт не брат. Они могут повести себя как самоубийца, которому страшно и западло умирать одному. А взять и выключить газ, который уже начал поступать в помещение, где засела теплая компания претендентов на тот свет, просто некому.