На этой неделе стало известно, что в России запатентован новый имитатор ядерного взрыва. Он создан специалистами одной из военных академий в учебных целях. Пишут, что с его помощью будут повышать боеготовность армейских подразделений. Хотя это похоже на пугач для всех, кто ждет от России очередного витка эскалации. А для нее самой – на инструмент шантажа.
Время коммента ⟩ Чудо (пиро)техники: какое «оружие возмездия» собирается применить Россия в своей войне против Запада
Прочитав информацию о новом взрывпакете, я сразу вспомнил пародию на советский учебник. «При ядерном взрыве бойцу следует повернуться к его эпицентру спиной и вытянуть вперед руки с табельным оружием, чтобы расплавленный металл не капал на казенное обмундирование». Такой юмор был распространен в последние годы советской оккупации Эстонии. То есть когда я заканчивал школу и ясно понимал, что предмет «Начальная военная подготовка» мне в прежнем виде не понадобится.
Все мое детство прошло под бормотание пропаганды о гонке вооружений, ужасных американцах и очередных мирных инициативах советского правительства. Ядерная война превратилась в того самого Годо, которого в знаменитой пьесе Сэмюэля Беккета все ожидают, но он так и не приходит. Перспектива сгореть в адском пламени не вызывала никаких эмоций; над ней разве что смеялись. А там уж и разрядкой повеяло, и совок развалился на пыльные обломки.
Последние четверть века так называемый Старый Свет и окружающие его обширные территории США и бывшего СССР жили в уверенности, что конверсия необратима, и арсеналы сокращаются. Ведь смысл жизни состоит в борьбе против климатических изменений и глобального неравенства. Если даже война – то лишь точечная, контртеррористическая, скоростная, технологичная. Все эти обольстительные россказни привели к тому, что из памяти начали стираться даже шуточки про расплавленный металл. Остались одни игровые приложения, в которых можно «сбросить ядерные бомбочки и посмотреть, что будет с миром» (цитата из видео ниже на 01:15).
Но всего за какие-то пару последних лет выяснилось, что умная система сдержек и противовесов держалась на честном слове. Случилась в одном месте чуть более серьезная детонация, и все полетело в тартарары, и это не преувеличение. Не прошло и ста лет после окончания последней глобальной войны. Одной человеческой жизни средней продолжительности хватило, чтобы клятвы в духе «никогда больше» сменились нестройными воплями «можем повторить», причем не только на русском языке. А теперь уже пальба реально во все стороны.
Но вернемся к российской разработке. Тут не стоит путать разные виды симуляторов. Ведь уже больше пяти лет назад общественная организация Outrider Foundation разработала и запустила сервис, в котором достаточно вбить почтовый индекс вашей локации и выбрать один из вариантов ядерного заряда, чтобы увидеть, каковы будут примерные последствия ядерной атаки на район вашего проживания. Это работает очень наглядно. Всем взрослым уравновешенным людям рекомендуется попробовать.
Новая разработка академии материально-технического обеспечения имени Хрулева представляет собой нечто принципиально иное. Она пришла на смену морально устаревшим и запрещенным к использованию советским имитаторам вовсе не для того, чтобы простые обыватели представляли себе последствия ядерной войны. Как явствует из скупых сведений, которые военные ведомства допустили в публичное поле, имитатор на войсковых учениях воспроизводит визуальные признаки ядерного взрыва, такие как «ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако».
Зачем? Официальная версия фантасмагорична. Якобы эта приблуда нужна для того, чтобы армия привыкала вести боевые действия в условиях ядерной войны, чтобы специальные подразделения учились замерять параметры взрыва и находить его эпицентр. То есть это для адаптации к новой фазе войны России против «недружественных», или почти всех стран в этой части света. Такая фаза наступит тогда, когда ядерная боеголовка прилетит из-за океана. Или не прилетит, но Россия все равно скажет, что прилетела. И тогда – держись!
Однако более вероятно не то, что распространяют военные. Они никому не верят, так как всюду дезинформация, поэтому и сами они наверняка лгут. С учетом того, что Россия увязла в окопной войне и не имеет решающего преимущества в войне дистанционной, не менее важным средством остается война информационная, в том числе психологическая. Визуально узнаваемые признаки ядерного взрыва – инструмент мощного воздействия. Причем настолько, что многие люди умрут от сердечного приступа еще до того, как узнают, что это был щедрый соседский фейерверк.
Конечно, это лишь предположение. Оно основано на том, что Россия планомерно готовит почву для применения тактического ядерного оружия. Осенью Госдума в первом чтении отменила запрет на его испытания, что бьет и по договору о его нераспространении, подписанному еще в 1968 году. Только что Беларусь как единственный всецелый союзник России в войне с Украиной включила ядерное оружие в национальную военную доктрину. Символическое расстояние до чемоданчика все меньше.
Осталось проверить, как сработает взрывпакет. Возможно, Россия рассчитывает на то, что такая провокация окажется настолько эффектной, что не придется активировать опцию «судного дня». Ведь тогда блеф все-таки закончится. Другое дело, что соседи уже доказали, что им сам черт не брат. Они могут повести себя как самоубийца, которому страшно и западло умирать одному. А взять и выключить газ, который уже начал поступать в помещение, где засела теплая компания претендентов на тот свет, просто некому.