Три священнослужителя Лютеранской церкви Эстонии требует пересмотреть решение по митрополиту Евгению

«Такое поведение характерно для авторитарных режимов. В истории Эстонии можно провести параллель с 1939 годом, когда авторитарный режим Константина Пятса заставил Евангелическую лютеранскую церковь Эстонии избрать нового епископа, поскольку действующий епископ впал в немилость, а правительство отстранило и его, и руководящие органы церкви», - напомнили священнослужители.

По мнению священнослужителей ЕЛЦЭ, подобные манеры не относятся к области либеральной демократии и верховенства права. «Мы глубоко встревожены перспективой того, что эстонское государство в будущем будет требовать от церквей и общин политической лояльности и верности убеждениям и взглядам стоящего у власти правительства», - заявили священнослужители. Они считают, что решение о лишении митрополита Евгения вида на жительство должно быть пересмотрено.

Напомним, что 18 января Департамент полиции и погранохраны объявил, что не будет продлевать вид на жительство митрополиту Евгению (известному миру как Валерий Решетников), предстоятелю Эстонской православной церкви Московского патриархата, и что он должен покинуть Эстонию до 6 февраля. Это решение было публично обосновано тем, что митрополит Евгений не изменил своего поведения, что, по оценке ведомства, делает его действия угрозой безопасности государства.

«Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения,» - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

Лаури Ляэнеметс заявил, что не может раскрывать деталей, которые легли в основу решения департамента. Однако он отметил, что митрополит Евгений как минимум последние полгода провел в основном в России и редко появлялся в Эстонии.