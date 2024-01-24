Священнослужители Эстонской Евангелической Лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) требуют от министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса пересмотреть решение о лишении вида на жительство православного митрополита Евгения (в миру - Валерия Решетникова), поскольку считают, что эстонское государство не имеет права диктовать политические позиции руководителям церкви.
Три священнослужителя Лютеранской церкви Эстонии требует пересмотреть решение по митрополиту Евгению
Священнослужители ЕЛЦЭ Энн Ауксманн, Иллимар Тоомет и Вейко Вихури считают обвинения в адрес митрополита Евгения произвольными и исключительно политически мотивированными.
«Согласно Конституции, Эстония не имеет права предписывать церковным лидерам, какие политические или социальные взгляды они должны публиковать или, если они не запрещены законом, не должны публиковать», - заявили священнослужители.
Они добавили, что каждый человек имеет конституционное право оставаться верным своим взглядам и убеждениям, и никто не должен быть вынужден их менять.
«Насколько нам известно, митрополита Евгения обвиняют не в каких-либо правонарушениях, а в недостаточном принятии и выражении политических взглядов правительства», - отметили священнослужители.
Также, по мнению священнослужителей ЕЛЦЭ, Эстония не имеет ни малейшей компетенции вмешиваться в организацию межцерковных отношений, которые подпадают под каноническое право.
«Конституционный принцип, согласно которому церковь не является основой государства, не обязывает государство быть нейтральным по отношению ко всем церквям и другим религиозным объединениям, в том числе и в политическом плане. К сожалению, решение в отношении митрополита Евгения оставляет впечатление ходатайства о применении контроля над настроениями, что противоречит принципам Конституции Эстонии и Всеобщей декларации прав человека, а также природе правового государства, согласно которой никто не может быть признан виновным в чем-либо без соответствующего решения суда», - подчеркнули священнослужители.
Священнослужители упрекают министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в том, что он предписал церкви, действующей в соответствии с эстонским законодательством, избрать нового лидера, придерживающегося взглядов, совместимых с политической властью, и тем самым активно вмешался во внутренние дела церкви.
«Такое поведение характерно для авторитарных режимов. В истории Эстонии можно провести параллель с 1939 годом, когда авторитарный режим Константина Пятса заставил Евангелическую лютеранскую церковь Эстонии избрать нового епископа, поскольку действующий епископ впал в немилость, а правительство отстранило и его, и руководящие органы церкви», - напомнили священнослужители.
По мнению священнослужителей ЕЛЦЭ, подобные манеры не относятся к области либеральной демократии и верховенства права. «Мы глубоко встревожены перспективой того, что эстонское государство в будущем будет требовать от церквей и общин политической лояльности и верности убеждениям и взглядам стоящего у власти правительства», - заявили священнослужители. Они считают, что решение о лишении митрополита Евгения вида на жительство должно быть пересмотрено.
Напомним, что 18 января Департамент полиции и погранохраны объявил, что не будет продлевать вид на жительство митрополиту Евгению (известному миру как Валерий Решетников), предстоятелю Эстонской православной церкви Московского патриархата, и что он должен покинуть Эстонию до 6 февраля. Это решение было публично обосновано тем, что митрополит Евгений не изменил своего поведения, что, по оценке ведомства, делает его действия угрозой безопасности государства.
«Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения,» - пояснил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.
Лаури Ляэнеметс заявил, что не может раскрывать деталей, которые легли в основу решения департамента. Однако он отметил, что митрополит Евгений как минимум последние полгода провел в основном в России и редко появлялся в Эстонии.