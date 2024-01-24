Фото ⟩ Подписан договор на строительство крупнейшего микрорайона с парком и спа-отелем

Комплекс Мариенхольм в Хаапсалу, который уже привлек немало внимания и получил положительные отзывы, будет включать в себя расположенные на берегу моря апартаменты с панорамным видом, причалы для сап-досок и небольших лодок, кафе, парковую зону, а в будущем также представительный СПА-отель. Полуостров, расположенный в городе Хаапсалу на берегу залива Суур-Вийк, был открыт для общественности только год назад.

«Проект Мариенхольм является очень значимым и служит вдохновением для развития всего Ляэнемаа. Интерес клиентов весьма высок, а команда, работающая над общей архитектурой, архитектурой интерьера и ландшафтной архитектурой комплекса Мариенхольм, является одной из лучших в Эстонии, - сказал исполнительный директор Scandium Майдо Люйсте. - Теперь мы очень рады приступить к строительству вместе со столь сильным и надежным партнером, как Mitt & Perlebach. Строительством дорог наш партнер Tariston AS занимается уже с ноября. Краеугольный камень первого здания будет заложен компанией Mitt & Perlebach в феврале».

Проект Мариенхольм. Фото: Scandium Kinnisvara