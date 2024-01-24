Фото ⟩ Подписан договор на строительство крупнейшего микрорайона с парком и спа-отелем

Компания Scandium Kinnisvara подписала с компанией Mitt & Perlebach договор на строительство крупнейшего жилого комплекса столетия. Краеугольный камень будет заложен уже в феврале. Первый этап девелоперского проекта будет готов весной 2025 года.
Комплекс Мариенхольм в Хаапсалу, который уже привлек немало внимания и получил положительные отзывы, будет включать в себя расположенные на берегу моря апартаменты с панорамным видом, причалы для сап-досок и небольших лодок, кафе, парковую зону, а в будущем также представительный СПА-отель. Полуостров, расположенный в городе Хаапсалу на берегу залива Суур-Вийк, был открыт для общественности только год назад.
«Проект Мариенхольм является очень значимым и служит вдохновением для развития всего Ляэнемаа. Интерес клиентов весьма высок, а команда, работающая над общей архитектурой, архитектурой интерьера и ландшафтной архитектурой комплекса Мариенхольм, является одной из лучших в Эстонии, - сказал исполнительный директор Scandium Майдо Люйсте. - Теперь мы очень рады приступить к строительству вместе со столь сильным и надежным партнером, как Mitt & Perlebach. Строительством дорог наш партнер Tariston AS занимается уже с ноября. Краеугольный камень первого здания будет заложен компанией Mitt & Perlebach в феврале».
«Проект Мариенхольм в Хаапсалу является совершенно особенным как с точки зрения месторасположения, так и с точки зрения архитектуры. Мы будем строить дома в городе Хаапсалу прямо на берегу моря, и поэтому они должны будут не только выдерживать ветры и штормы, но и гармонично вписываться в окружающую среду. К проекту привлечено очень много внимания, и мы уверены, что результат будет достойным во всех отношениях», - отметил член правления Mitt & Perlebach Кристьян Митт.
«Приятно видеть, что спустя год после открытия полуострова для общественности интерес людей к этому месту очень высок. Местные жители и гости города приходят сюда каждый день. Большой импульс популярности придало и открытие прошлым летом бутик-отеля Tiny Marienholm с семью зеркальными домиками, расположенными в начале полуострова. Наша цель заключается в том, чтобы сделать этот район привлекательным местом для жизни, прогулок, занятия спортом и проведения свободного времени как для местных жителей, так и для гостей. Мы видим, что такие изменения уже происходят», – прокомментировал Люйсте.
Авторами застройки комплекса Мариенхольм являются работавшие совместно со Scandium Kinnisvara архитекторы 3+1, архитекторы интерьера бюро KAMP и ландшафтные архитекторы Tajuruum. Первые апартаменты на берегу моря будут готовы весной 2025 года. Половина квартир первого этапа уже продана.