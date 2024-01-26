К нападению на мужчину, которого отвезли в лес и избили, причастны четыре человека

Полиция получила сообщение вечером 20 января, что 41-летнего мужчину в Выхма против его воли увезли на автомобиле в лес и там избили. По предварительным данным, пострадавший был в пути к друзьям, когда увидел перед подъездом знакомых мужчин. Они напали на него, усадили на заднее сиденье автомобиля и отвезли к болотному озеру, где избили его ногами, руками и телескопической дубинкой.