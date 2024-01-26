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К нападению на мужчину, которого отвезли в лес и избили, причастны четыре человека

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
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По данным прокуратуры, жестокое насилие, подобное тому, которое произошло в прошлую субботу в Выхме, в Эстонии редкость.
По данным прокуратуры, жестокое насилие, подобное тому, которое произошло в прошлую субботу в Выхме, в Эстонии редкость. Фото: Remo Tõnismäe

Двое мужчин неделю назад похитили третьего в Выхма (Вильяндимаа), принудительно усадили его на заднее сиденье автомобиля, отвезли к болотному озеру и избили руками, ногами и телескопической дубинкой. Теперь нападавшие арестованы, также задержаны еще один мужчина и одна женщина.

Полиция получила сообщение вечером 20 января, что 41-летнего мужчину в Выхма против его воли увезли на автомобиле в лес и там избили. По предварительным данным, пострадавший был в пути к друзьям, когда увидел перед подъездом знакомых мужчин. Они напали на него, усадили на заднее сиденье автомобиля и отвезли к болотному озеру, где избили его ногами, руками и телескопической дубинкой.

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