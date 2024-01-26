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Таможни стран Балтии договорились о единообразном применении санкций против РФ

BNS
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Таможня больше не даст добро.
Таможня больше не даст добро. Фото: Liis Treimann

Главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза (ЕС) против России и Беларуси.

Это соглашение подтверждает декларацию, подписанную премьер-министрами стран Балтии 20 декабря прошлого года, сообщил в пятницу Таможенный департамент.

Таможенные органы стран Балтии договорились ужесточить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в Россию и Белорусь или следующими транзитом через них в третьи страны, например, требуя декларации от производителя товара.

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