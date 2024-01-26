Таможни стран Балтии договорились о единообразном применении санкций против РФ

Это соглашение подтверждает декларацию , подписанную премьер-министрами стран Балтии 20 декабря прошлого года, сообщил в пятницу Таможенный департамент.

Таможенные органы стран Балтии договорились ужесточить контроль за санкционными товарами, экспортируемыми в Россию и Белорусь или следующими транзитом через них в третьи страны, например, требуя декларации от производителя товара.