Smart-ID стал доступен в Эстонии всем пользователям старше семи лет

«Впредь дети смогут безопасно исследовать мир интернета под присмотром своих родителей или опекунов, - поясняют свою инициативу разработчики. - Расширение доступности биометрической регистрации для людей всех возрастов соответствует нашей цели воспитывать привычки цифровой безопасности с ранних лет».

Таким образом, изменение, в числе прочего, позволит детям уже с 7-летнего возраста дистанционно открыть свой первый банковский счет, не посещая отделение банка.

Как и в случае пользователей младше 18 лет, детей в возрасте от 7 до 13 лет в процессе биометрической регистрации должен сопровождать их родитель или опекун.

По данным недавнего исследования, проведенное компанией RAIтT в трех странах Балтии, решение Smart-ID, разработанное SK ID Solutions, является самым предпочтительным инструментом аутентификации.

Исследование также выявило три наиболее распространенных сферы применения инструментов eID в странах Балтии. Преимущественно данные инструменты используются для цифрового подписания документов (первый выбор у всех респондентов), для доступа к финансовым услугам и для взаимодействия с государственными учреждениями.

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В Эстонии Smart-ID значительно опережает все остальные решения аутентификации, в том числе предоставленные глобальными организациями, такими как Google или Facebook. Схожие тенденции наблюдаются в Латвии и Литве, где Smart-ID тоже неизменно занимает первую позицию как самый доверенный инструмент аутентификации.

В трех странах Балтии Smart-ID пользуется 3,4 миллиона человек, которым принадлежат 5 миллионов активных аккаунтов на разных устройствах, совершающих 80 миллионов транзакций ежемесячно.