Первый раз за 15 лет ⟩ К водопаду Ягала нельзя приближаться!

22 января в муниципалитет Йыэляхтме поступила информация о том, что у водопада Ягала возникла опасная ситуация. Водопад большей частью находится во льду, но частично водопад течет, и может возникнуть ситуация, когда вниз упадет уже замерзший, частично рыхлый кусок льда.

«Призываем вас не приближаться к водопаду», - написали представители муниципалитета на официальном сайте.

В качестве доказательства сложной ситуации чиновники выложили видео.

Водопад Ягала находится в нижнем течении реки Ягала, приблизительно за 4 км до впадения реки в Финский залив. Высота водопада – около 8 метров, ширина – более 50 метров. Это самый широкий природный водопад в Эстонии.

Туристический порталы, рекламируя достопримечательность, отмечают, что особенно интересен водопад зимой, когда «застывшая во время морозов водная масса превращается в сверкающую ледяную стену с огромными сосульками. Иногда между уступом и замершей водой может образоваться туннель».

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Действительно, каждые выходные парковка перед водопадом заполнена автомобилями посетителей.

Специалист по благоустройству волости Йыэляхтме Марко Раудлам рассказал ERR, что он работает в волости 15 лет, и это первый раз, когда доступ к водопаду пришлось ограничить.

«Люди скатываются с холма на санках, выезжают на лед, ходят за ледяным полотном водопада. Если все это рухнет, то просто убьет», – пояснил в Раудлам.

Сейчас ледовая обстановка у водопада Ягала, действительно, проблемная – лед мягкий, растрескавшийся и дырявый, особенно учитывая нынешнюю периодически переходящую в плюс температуру воздуха.