Работник расторг трудовой договор в чрезвычайном порядке по причине состояния здоровья. Могу ли я, как работодатель, требовать предоставления диагноза или истории болезни, спрашивает работодатель.
Инспекция объясняет: может ли работодатель требовать от работника предоставления истории болезни?
Отвечает ведущий юрист-консультант Трудовой инспекции Владимир Логачев:
Работодатель может запрашивать только те данные, в отношении которых у него есть законный интерес. Диагноз или история болезни работника не являются законным интересом для работодателя. Следовательно, работодатель не может требовать от работника предоставления диагноза или истории болезни. Однако работодатель может запросить медицинскую справку, например, в ситуации, когда сотрудница беременна и требует работы, соответствующей состоянию здоровья, или для того, чтобы установить запрет на увольнения в связи с беременностью.
Если работник расторгает трудовой договор в чрезвычайном порядке по причинам, связанным со здоровьем, и это вызывает спор, работник должен доказать, что у него были основания для расторжения договора. Если работодатель предоставил работнику более подходящую для его состояния здоровья работу, но сам работник не хочет продолжать трудовые отношения, то для доказательства достаточно заключения врача. Заключение врача не должно содержать диагноза, а только оценку, что состояние здоровья работника не позволяет ему продолжать работу.