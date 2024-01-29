Инспекция объясняет: может ли работодатель требовать от работника предоставления истории болезни?

Работодатель может запрашивать только те данные, в отношении которых у него есть законный интерес. Диагноз или история болезни работника не являются законным интересом для работодателя. Следовательно, работодатель не может требовать от работника предоставления диагноза или истории болезни. Однако работодатель может запросить медицинскую справку, например, в ситуации, когда сотрудница беременна и требует работы, соответствующей состоянию здоровья, или для того, чтобы установить запрет на увольнения в связи с беременностью.