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Пресс-секретарь Зеленского: президент Украины не увольнял Залужного

rus.postimees.ee
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Валерий Залужный.
Валерий Залужный. Фото: GENYA SAVILOV

Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии «Украинской правде»

«Точно нет. Президент не увольнял главкома», - сообщил он.

Ранее «Украинская правда» писала о вероятной отставке Залужного со ссылкой на свои источники. Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Зеленский уже подписал соответствующий приказ, но «пока продолжаются консультации с иностранными партнерами».

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