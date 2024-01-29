Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии «Украинской правде».
Пресс-секретарь Зеленского: президент Украины не увольнял Залужного
«Точно нет. Президент не увольнял главкома», - сообщил он.
Ранее «Украинская правда» писала о вероятной отставке Залужного со ссылкой на свои источники. Журналист Юрий Бутусов утверждал, что Зеленский уже подписал соответствующий приказ, но «пока продолжаются консультации с иностранными партнерами».