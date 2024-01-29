Тысячи учителей продолжат бастовать и на этой неделе

Сегодня началась вторая неделя забастовки учителей: утром сотни учителей вновь собрались в Таллинне на Тоомпеа. По словам Вольтри, они по-прежнему разочарованы. «Прежде всего, учителя разочарованы игнорированием правительства. Правительство не хочет видеть общую картину проблемы в нашей системе образования. Именно эту озабоченность учителей я почувствовал на сегодняшнем пикете», - сказал он.