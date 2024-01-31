Алаталу: голосование за Путина на участках в Европе – это те же самые обломки российских ракет в Румынии и Польше

Но обычно в таких случаях о подобных вещах предпочитают не говорить. Тайны начинают приоткрывать и предлагать возможные решения только уже, как говорится, по ходу дела. Это сейчас случилось и у нас, и если мы откроем наши сегодняшние газеты, почитаем наши сегодняшние новости, то заметим, что там пока об этом ничего не говорится.

При этом всем понятно, что на самом деле идет довольно основательная подготовка. В 2018 году, когда Путин баллотировался, в этих выборах в Эстонии приняло участие 28 000 граждан РФ. За шесть лет до этого, в 2012 году, этот показатель составил 21 000 человек. Практика путинского режима предполагает, что с каждым разом поддержка Путина должна расти. Так что интересно еще и понаблюдать за тем, каким способами, используя какие возможности они сейчас будут стараться достичь тут этой цели.

Да, ситуация уникальна, но мир сейчас таков, что все время приходится удивляться. Можно быть довольными тем, что нам приходится видеть что-то совсем новое, чего раньше никогда не было.

- По международному праву помещения зарубежных миссий неприкосновенны. В общем, фактически запретить проведение этих выборов в Эстонии невозможно, ведь если люди пойдут голосовать в посольство, их же никто на улицах не станет задерживать…