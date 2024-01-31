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Алаталу: голосование за Путина на участках в Европе – это те же самые обломки российских ракет в Румынии и Польше

Павел Соболев
, журналист
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  • Намерения РФ относительно выборов могли быть известны МИДу Эстонии уже в ноябре
  • Путин здорово научился использовать политкорректность в своих целях
  • Сложившаяся ситуация с выборами президента РФ уникальна не только для нас, но и для США

На прошлой неделе официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что Россия откроет за рубежом более 300 избирательных участков на выборах президента, в том числе в странах, которые в РФ официально причислены к «недружественным». О том, как следует реагировать и в целом Западу, и конкретно властям Эстонии на эти планы российского руководства, а также обо многом другом в студии Postimees порассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.

Выдержки из беседы:

- Разрешение на организацию выборов в органы власти иностранного государства дает МИД Эстонии. Должен ли наш МИД выступить с каким-то заявлением по этой теме только лишь в том случае, если РФ вдруг попросит разрешение на открытие участков вне своего посольства?

- Это трудный вопрос. Такая ситуация в мире сложилась впервые. Да, официально Эстония не воюет с Россией, но поскольку мы поддерживаем Украину, которая воюет с Россией, то так или иначе мы находимся с Россией в состоянии военного противостояния.

И вот теперь возникает ситуация, когда люди, лояльные президенту России, который ведет эту войну, получают возможность продемонстрировать свою поддержку Путину.

Раньше у России были консульства в Тарту и Нарве, сейчас они закрыты. И вот в этом заявлении Захаровой от 26 января прямо фиксировалось, что, мол, к сожалению, в последние годы пропали многие возможности для голосования за рубежом, но все-таки остались посольства. И сейчас уже понятно, что и в Таллинне это голосование будет происходить.

На этот раз и Россия перешла на практику нескольких дней голосования, это будут три дня с 15 по 17 марта. Увидим, как это будет выглядеть. Я обратил внимание, что Россия сейчас напомнила, что Молдове она направила ноту по теме организации выборов еще в ноябре, и поскольку такие вещи обычно делаются по всем направлениям одновременно, я предполагаю, что и для эстонского МИДа сейчас не было озвучено ничего неожиданного.

Но обычно в таких случаях о подобных вещах предпочитают не говорить. Тайны начинают приоткрывать и предлагать возможные решения только уже, как говорится, по ходу дела. Это сейчас случилось и у нас, и если мы откроем наши сегодняшние газеты, почитаем наши сегодняшние новости, то заметим, что там пока об этом ничего не говорится.

При этом всем понятно, что на самом деле идет довольно основательная подготовка. В 2018 году, когда Путин баллотировался, в этих выборах в Эстонии приняло участие 28 000 граждан РФ. За шесть лет до этого, в 2012 году, этот показатель составил 21 000 человек. Практика путинского режима предполагает, что с каждым разом поддержка Путина должна расти. Так что интересно еще и понаблюдать за тем, каким способами, используя какие возможности они сейчас будут стараться достичь тут этой цели.

Да, ситуация уникальна, но мир сейчас таков, что все время приходится удивляться. Можно быть довольными тем, что нам приходится видеть что-то совсем новое, чего раньше никогда не было.

- По международному праву помещения зарубежных миссий неприкосновенны. В общем, фактически запретить проведение этих выборов в Эстонии невозможно, ведь если люди пойдут голосовать в посольство, их же никто на улицах не станет задерживать…

- Да. Но я бы вспомнил, что многое из того, что мы сейчас видим, началось тогда, когда и путинский режим, и даже лично сам Путин начали умело пользоваться вещью, которую называют «политкорректностью». Это значит, что мы, имея ввиду что-то одно, называем его совсем по-другому. Со стороны РФ сейчас самый яркий пример в том, что они говорят, что не ведут войну, а говорят, что ведут «специальную военную операцию».

Но отчасти этот термин, получается, был освоен и Западом. Потому что одной рукой Запад воюет с Россией, так как он помогает воевать Украине. Но только на украинской земле. А другой рукой он так и продолжает финансово-экономические отношения с Россией, правда, делая это теперь в ограниченном виде. И такое положение стало доминирующим.

Когда в сентябре 2022 и 2023 года в России были единые дни голосования, выборы проводились и на оккупированных территориях. Полгода назад я предсказал в одном из телеэфиров, что у нас тоже возникнет совершенно новая ситуация в связи с выборами президента РФ. Понятно, что России очень выгодно использовать эту ситуацию.

Давайте теперь вспомним, что Россия регулярно бомбит территорию Украины, но иногда попадает не только по Украине. Обломки российских ракет падали на территориях Польши, Молдовы, Румынии. Румыния и Польша - члены НАТО, получается, что вроде бы их атаковали. Но все ограничилось только нотами протеста.

И вот теперь вместо этих обломков ракет появляется новая ситуация. На улицах европейских столиц появятся группы людей, которые, как все будут знать, идут голосовать за Путина. По сути, это те же самые ракеты, только это живая масса. И она имеет определенные права, и ее деятельность довольно трудно ограничить.

Выходит, что с этим придется примириться, и стоит ожидать торжественных заявлений России о том, что в «недружественных странах», оказывается, живет столько-то и столько-то людей, которые одобряют российскую политику в отношении Украины. Предстоит большая пропагандистская война, но тут ничего не поделаешь.

Мария Захарова, называя «недружественные страны», где будет проходить голосование, упоминала и Германию, и США. В США есть районы, где граждане РФ проживают очень компактно. Так что очень интересно и то, как в Америке будет выглядеть это голосование. Но, повторюсь, это то, что можно увидеть лишь раз в жизни.

При этом очень жалко наших чиновников, которым в этой ситуации нужно принимать какие-то решения. Нужно защитить наши интересы, в момент, когда у Эстонии полно самых разных проблем. Важно не допустить нагнетания напряжения среди населения, но это будет непросто.

- На запрос нашей редакции по этой теме МИД Эстонии ответил, что разрешение на организацию избирательных участков вне посольства никто не выдаст, но происходящее в посольстве РФ МИД Эстонии контролировать не может. Нужно ли нашему МИДу тратить дипусилия на то, чтобы добиться появления у Европы единой позиции по этим выборам?

- Заявление по этой теме со стороны ЕС было бы очень важным, но только в том случае, если оно стало бы коллективным. Как раз завтра собирается «европейская верхушка». Но до сих пор в повестку дня этого саммита ЕС вопрос выборов в России не внесен…

- Все сосредоточены на пакете помощи Украине в 50 млрд евро…

- Да, и это показывает, что до европейских лидеров опять не вполне дошло то, про что говорят Россия и Смоленская площадь, на которой стоит российский МИД.

Я хочу подчеркнуть, что конституции большинства государств запрещают проведение выборов во время войны. В нашей конституции, например, есть ограничение на период в три месяца. И вот то, что Путин в прошлом и позапрошлом году проводил в разных местах выборы, показывая, что, мол, большая-то часть страны не воюет… Уже тогда надо было это очень резко осудить и сказать, что по международному праву так делать нельзя.

Но это было проглочено, а теперь оказалось, что Россия поднимает игру на более высокий уровень. И теперь весь Запад должен согласиться на то, что благодаря международным законам у граждан РФ за пределами России появляется возможность демонстрировать свою лояльность Путину. Эта возможность появляется, и она будет реализована в середине марта.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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