Эстония не разрешит проведение выборов президента РФ нигде, кроме посольства в Таллинне

«Проведение выборов за пределами посольства неприемлемо, и мы не видим возможности разрешить это. Любые действия в поддержку российской агрессии также неприемлемы», - заявили Rus.Postimees в МИД Эстонии 31 января.

Дипломатические представительства РФ в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022 года.

В середине января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ее ведомство продолжает вести переговоры об открытии избирательных участков за рубежом. Сообщить итоги переговоров она обещала к концу месяца.

В декабре Rus.Postimees подробно рассказывал, как граждане РФ, которые живут в Эстонии, голосовали за Путина в прежние годы. В Эстонии путинские результаты каждый раз напоминали цифры, которые в России демонстрируют только «электоральные султанаты» Северного Кавказа.

Итоги голосования за Путина в Эстонии в 2018 году. В Эстонии работали девять участковых избирательных комиссий: №№ УИК 8342-8350 (Таллинн: 42, 43, 44, 45; Тарту: 46; Нарва: 47, 48, 49, 50). Фото: сайт ЦИК РФ

Тогда же мы обсуждали с экспертами, есть ли у Эстонии возможности не допустить голосования.

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В январе 2024 года в Эстонии были замечены очереди из россиян, которые хотят поддержать российского системного либерала Бориса Надеждина, подписавшись за его попадание в избирательные бюллетени.

«Мне без разницы, для чего Надеждин нужен Путину. Мне Надеждин нужен для другого. Я не считаю, что участвую в легитимации переназначения Путина», - заявила тогда Rus.Postimees россиянка, которая организовала сбор подписей за Надеждина.

МИД Эстонии полагает, что сам факт участия в голосовании на российских выборах указывает на поддержку путинской диктатуры.