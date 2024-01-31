Rus.Postimees получил ответ МИД Эстонии о том, как на этот раз на территории нашей страны будут организованы перевыборы Путина. То, что в РФ называется «выборами президента», завершится 17 марта 2024 года.
Эстония не разрешит проведение выборов президента РФ нигде, кроме посольства в Таллинне
Министерство иностранных дел Эстонии прояснило позицию правительства о том, как на этот раз пройдет голосование по процедуре, которую в России называют «выборами президента». Rus.Postimees обращался за комментариями сразу после того, как была назначена дата этой процедуры. В начале декабря 2023 года российский парламент назначил голосование на 17 марта 2023 года.
«Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными. Эстония решительно осуждает намерение России провести выборы на временно оккупированных территориях Украины. Это грубое нарушение международного права. Эстония направила России соответствующую ноту, а Европейский союз дал понять это.
Мы постоянно привлекаем к этому внимание международного сообщества», - ответили нам на вопрос о допустимости проведения процедуры голосования в Эстонии с учетом того, что выборы Путина 2024 года пройдут и на новых оккупированных Москвой территориях Украины.
При этом количество избирательных участков, которые могут быть открыты в Эстонии, сократится до минимума. В прежние годы в Эстонии на выборах президента РФ работало сразу девять участковых избирательных комиссий.
«Что касается проведения выборов в Эстонии, то посольство России в Таллинне уведомило МИД о своем желании провести президентские выборы в посольстве, однако МИД Эстонии не получил более подробной информации о сроках проведения выборов, количестве избирателей и так далее. Однако важно отметить, что разрешение своим гражданам проводить выборы на территории посольства является частью Венской конвенции, и страна пребывания не в праве запрещать это», - пояснили в МИД Эстонии.
«Проведение выборов за пределами посольства неприемлемо, и мы не видим возможности разрешить это. Любые действия в поддержку российской агрессии также неприемлемы», - заявили Rus.Postimees в МИД Эстонии 31 января.
Дипломатические представительства РФ в Нарве и Тарту были закрыты весной 2022 года.
В середине января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ее ведомство продолжает вести переговоры об открытии избирательных участков за рубежом. Сообщить итоги переговоров она обещала к концу месяца.
В декабре Rus.Postimees подробно рассказывал, как граждане РФ, которые живут в Эстонии, голосовали за Путина в прежние годы. В Эстонии путинские результаты каждый раз напоминали цифры, которые в России демонстрируют только «электоральные султанаты» Северного Кавказа.
Тогда же мы обсуждали с экспертами, есть ли у Эстонии возможности не допустить голосования.
В январе 2024 года в Эстонии были замечены очереди из россиян, которые хотят поддержать российского системного либерала Бориса Надеждина, подписавшись за его попадание в избирательные бюллетени.
«Мне без разницы, для чего Надеждин нужен Путину. Мне Надеждин нужен для другого. Я не считаю, что участвую в легитимации переназначения Путина», - заявила тогда Rus.Postimees россиянка, которая организовала сбор подписей за Надеждина.
МИД Эстонии полагает, что сам факт участия в голосовании на российских выборах указывает на поддержку путинской диктатуры.
«Мы хотели бы отметить, что, голосуя, участники поддерживают массовые фальсификации на выборах, направленные на сохранение у власти кремлевского диктатора. Мы считаем, что руководители государства-агрессора будут привлечены к ответственности (в том числе, за другие преступления против человечности и военные преступления) Международным уголовным судом», - добавили в МИД Эстонии в комментарии Rus.Postimees.
17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест Путина за преступления, связанные с депортации детей из Украины в Россию. Rus.Postimees подробно анализировал суть претензий МУС в большом интервью с юристом, который работает в этом суде.
То, что в России называется «выборами президента», завершится 17 марта, когда избиратели смогут проголосовать в классическом варианте с помощью бумажных бюллетеней. Однако до этого будет организовано досрочное голосование, а в большинстве регионов РФ проголосовать будет можно и через интернет.
Предыдущие эксперименты российской избирательной системы с электронным голосованием показали, что проконтролировать достоверность голосования невозможно. Электронное голосование для россиян, которые находятся вне территории РФ, в 2024 году не состоится.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков еще в августе 2023 года заявил, что на выборах 2024 года Путин получит 90% голосов участников голосования.
«Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов», - утверждал Песков полгода назад.
«По состоянию на 1 октября 2023 года количество зарегистрированных в Эстонии лиц Российской Федерации с действительным правом на проживание и видом на жительство составляло 80 908 человек», - сообщали минувшей осенью Rus.Postimees в Департаменте пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии.
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