Живущие в Эстонии граждане России спешат поддержать «спойлера Путина». Кто он?

Конечно, подписи за Надеждина обновят списки «несогласных» для соответствующих спецслужб Путина, но упрекать подписантов за их беспечность не следует, считает Дмитрий Орешкин.

«Очень хорошо, что появилась такая молодежь, несмотря ни на что. Потому что люди моего поколения давно говорят, что все куплено, "не пойду". И из разговоров с большими начальниками я знаю, что именно такая позиция их устраивает прекрасно. Есть 20 миллионов несогласных? Так пусть негодуют дома. Главное, чтобы не пришли и не испортили картину ритуала. Тот факт, что наивная молодежь, которая ссылается на законные права, идет и не боится себя подставить, не означает, что они дураки. Конечно, кто-то наивен. Но чаще всего люди отвечают на эти же вопросы, что они идут не за Надеждина, а за себя. Я это все пока рассматриваю, как минимум, как возможность демонстрации несогласия с Путиным», - добавил Дмитрий Орешкин.

Я не я, но лошадка моя

Сам Надеждин утверждает, что не общается с Администрацией президента Путина.

Борис Надеждин общается с журналистами в Москве, 24 января 2024 года. Фото: AFP / Scanpix

«Я не общаюсь с администрацией президента. Я общаюсь только с центральной избирательной комиссией, как и положено. Я ничего не знаю, что они там думают. Могу сказать только одно. Мое выдвижение - это моя инициатива. Мне никто не говорил: "Борис Борисович, мы тут подумали и решили. Иди в президенты". Я понятия не имею, что думаю по мою душу кремлевские политтехнологи», - заявил Надеждин в интервью Deutsche Welle.

P.S.

О том, будут ли проводиться выборы президента РФ 2024 года на территории Эстонии, пока не известно. Этого не знает ни МИД РФ, который по словам его представителя Марии Захаровой продолжает вести переговоры с иностранными государствами об открытии избирательных участков, ни МИД Эстонии. По крайней мере нам пока не отвечают на соответствующие вопросы.

О том, как голосовали в Эстонии в прежние годы и можно ли вообще здесь помешать Москве в организации голосования для россиян, Rus.Postimees подробно рассказывал в декабре 2023 года.