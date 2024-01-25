Живущие в Эстонии граждане России спешат поддержать «спойлера Путина». Кто он?

Кто такой Надеждин, и в чем надежда тех, кто поддерживает его выдвижение на выборы президента РФ, которые пройдут 17 марта. Rus.Postimees поговорил с эстонскими помощниками потенциального кандидата и экспертами по внутренней политике России.
17 марта 2024 года в России завершится то, что там называется «выборами президента». Дата была назначена еще в конце 2023 года, о чем тогда и сообщал Rus.Postimees. До советских практик с одним именем в избирательных бюллетенях Кремль пока не опустился, поэтому для имитации легитимной процедуры обретения президентской власти Путину снова подобрали несколько «конкурентов».
Сценарий спектакля
Вместо вечного, но все же покинувшего этот мир Жириновского, теперь его сменщик депутат Госдумы Слуцкий. Вместо вечного и все еще здравствующего Зюганова - его давний товарищ и вроде бы коммунист Харитонов. Новое поколение доверено изобразить депутату парламентской партии «Новые люди» Владиславу Даванкову.
Набор получается постным, если не сказать с душком, поэтому на роль демократа оппозиционера выбран ветеран демократической оппозиции, бывший соратник Бориса Немцова - Борис Надеждин. Именно он стал единственным политиком не из Госдумы, которого Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) допустила до сбора 100 тысяч подписей за регистрацию в качестве кандидата в президенты.
В прежние годы при переназначении Путина на роль кандидата для среднего класса российских столиц, который иногда не стесняется говорить о своем неприятии власти, назначали олигарха Михаила Прохорова (2012), или Ксению Собчак (2018). Все-таки потенциальный электорат кандидата от демократической оппозиции в РФ все постсоветское время остается в районе 20%.
Борис Надеждин объяснял попытку своего выдвижения тем, что он не согласен с падением России в пропасть, не согласен с войной в Украине и надеется увидеть Россию свободной и открытой.
Надеждин - регулярный многолетний участник политических ток-шоу на российском ТВ. Можно сказать легальный либерал для битья. В разные годы он был членом многочисленных научно-экспертных советов при различных государственных структурах и министерствах. Профессиональные юристы, а тем более технари нужны всем и всегда.
Борис Надеждин, 60 лет
1963 - родился в Ташкенте (Узбекистан) в семье музыкантов
1979 - окончил специализированную физмат школу при МГУ
1985 - с отличием окончил факультет проблем физики и энергетики МФТИ
1985-1990 - научный сотрудник ВНИЦ по изучению свойство поверхности и вакуума
1988-1990 - глава кооператива по подготовке школьников к поступлениям в ВУЗы
1989 - кандидат физмат наук
1991 - член «Движения демократических реформ»
1992-1994 - начальник правового управления Фонда имущества Московской области, занимался организацией приватизации
1994-1996 - разрабатывал базовые законы РФ, в том числе Гражданский кодекс и закон об акционерных обществах
1993 - получил второе высшее образование в Московском юридическом институте
Надеждин
1995 - баллотировался в Госдуму, но избран не был
1997-1998 - работа в аппарате правительства РФ помощником Бориса Немцова, затем Сергея Кириенко, где написал уставы крупных госмонополий РФ
1999 - создал и возглавил кафедру права в МФТИ
1999 - один из лидеров партии «Союз правых сил»
1999 - избран депутатом Госдумы, где в том числе лоббировал закон об ответственности высших должностных лиц РФ за нарушение федерального законодательства
2001 - выступал против войны в Чечне
2002 - участник комиссии СПС по расследованию теракта на мюзикле «Норд-Ост»
2005 - член инициативной группы по выдвижению Михаила Ходорковского в депутаты Госдумы
2003 - неудачная попытка переизбрания в Госдуму
2007 - неудачная попытка избрания в Мособлдуму, утверждал, что власти фальсифицировали итоги и украли его победу
2008-2011 - один из лидеров партии «Правое дело»
2012 - доверенное лицо кандидата в президенты Сергея Миронова
2015 - принял участие в праймериз «Единой России» для выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму, но проиграл
2018 - неудачная попытка избрания губернатором Московской области от «Партии Роста»
2019 - депутат в Долгопрудном от «Справедливой России»
2020 - выступал против путинских поправок Конституции, которые ее «обнулили»
2021 - неудачная попытка избраться в Госдуму от «Справедливой России»
Направленная лавина
Даже допуск до сбора подписей для регистрации кандидатом в президенты не может не быть согласован Администрацией президента Путина, утверждают эксперты Rus.Postimees. Однако факт разрешения на сбор подписей еще не гарантирует участия в выборах. Центральная избирательная комиссия именно на стадии проверки подписей каждые выборы снимает с президентской гонки тех, кто неугоден Кремлю.
Штаб Надеждина за первые три недели после начала сбора подписей смог собрать лишь малую часть от необходимых 100 000. Все изменилось, когда в середине января поддержать Надеждина призвал известный российский оппозиционер, организатор нескольких успешных избирательных кампаний российской оппозиции, а ныне политэмигрант и YouTube-блогер Максим Кац.
После этого независимые СМИ, которые полуподпольно продолжают работать в РФ, стали сообщать об очередях в штабы Надеждина из тех, кто хочет поставить подпись за выдвижение этого политика.
Rus.Postimees подробно обсудил этот феномен в большом интервью с самим Кацем накануне его недавнего визита в Таллинн.
Тут стоит заметить, что российская пропаганда пока не получила инструкций о том, как реагировать на феномен очередей за Надеждина. Об этом классические СМИ РФ просто молчат. Тем временем европейские СМИ еженедельно цитируют штаб Надеждина о том, как растут цифры. Еще в начале недели сообщалось, что собраны 100 000 подписей. 25 января было заявлено о сборе уже 160 000.
Силовые структуры РФ до сих пор не вмешиваются в происходящее. При этом уже несколько лет в РФ разгоняют любые околополитические собрания граждан, где не то, что высказываются против власти, но даже те, где властям просто мерещится критика.
Если бы молодость знала, если бы старость могла
После отъезда Каца из Эстонии очереди из желающих поддержать Бориса Надеждина появились и в Таллинне. Несколько граждан России, которые покинули свою страну после начала Путиным полномасштабной войны в Украине, в разных публичных местах эстонской столицы организовали сбор подписей за Надеждина.
Rus.Postimees связался с девушкой, которая уже несколько дней собирает подписи в Таллинне. В прошлом YouTube-блогер «Мари Говори», а ныне певица «Маричи» ответила на наши вопросы.
- Кто вы и почему собираете подписи за Надеждина в Таллинне?
- Мне просто стал любопытен феномен сбора подписей за него. Я россиянка. Около семи лет с мужем я делала в России музыкально-политический YouTube-канал «Мари Говори». Достаточно оппозиционный. Уехали, в том числе, из-за войны. В России на меня заведено несколько политически мотивированных уголовных дел.
- Вас Кац сагитировал?
- Нет. Мне написал друг из Нижнего Новгорода с вопросом не могу ли я пособирать эти подписи в Таллинне, если никто еще не собирает. Оказалось, что никто не собирает. Я очень удивилась. Пришлось мне. Я обратилась к своим подписчикам. Пришли люди. Я делала это пока три дня. Просто по несколько часов сидела где-нибудь в кафе.
- Сколько подписей вы собрали?
- Я не рассчитала свои силы и то количество людей, которые придет. Вчера мы пересчитали и за суммарные восемь часов сборов. Получилась 121 идеальная подпись. Сколько всего не считали вообще. Выбрали то, что можно отправить в ЦИК России.
«По состоянию на 1 октября 2023 года количество зарегистрированных в Эстонии лиц Российской Федерации с действительным правом на проживание и видом на жительство составляло 80 908 человек», - сообщали минувшей осенью Rus.Postimees в Департаменте пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии.
- Как будете отправлять?
- Не могу сказать, как мы это сделаем. Это вопрос безопасности, в том числе.
- Принято считать, что в Эстонии в основном живут пожилые обладатели паспортов РФ. Кто пришел к вам?
- Пожилых было немного. Я бы сказала, что пришли люди 25-60 лет. Старше почти никого не было.
- Что говорят о том, почему подписываются?
- Об этом никто ничего не говорит, но всем очень нравится сам движ, процесс сам по себе. Люди начинают общаться друг с другом, шутят. Это мероприятие, чтобы показать нам самим, что мы есть. Чтобы просто познакомиться людям, которые выступают против Путина. Чтобы увидеть, что в Таллинне есть не только те, кто предпочитает любить путинский режим, сидя в Эстонии, а это очень легко и удобно, но есть и адекватные люди. И нормальных адекватных людей много. Много шуток о том, как сложно подписаться. Некоторые переписывают по шесть раз. Нужно постараться. Это не просто автограф поставить за несколько секунд. Некоторым нужно по 20 минут.
- Никому не страшно раскрывать себе перед государством Путина? Там же подробные данные нужны.
- Так мы же в другой стране!
- То есть люди отрезали себя от РФ?
- Как можно отрезать себя от родины, но при этом участвовать в жизни страны. У каждого из нас есть право подписаться и право проголосовать. А право проголосовать – неотъемлемое право. Не сможет проголосовать - будут нарушены наши права. Тогда выборы будут недействительными. Если выборы здесь не разрешат, это будет большая ошибка.
- Выборы пройдут и на оккупированных территориях Украины. Разве можно в этом участвовать?
- Никто не видел, как собирались 3 миллиона подписей за Путина. Выборы нужно провести, чтобы сказать, что они нелегитимны. Чтобы потом можно было сказать, что мы не будем разговаривать с Путиным, т.к. он нелегитимный.
- Надеждин - очевидно согласованный администрацией Путина человек. Он нужен Кремлю для придания легитимности всей процедуре. Вас не смущает личное участие в легитимации власти Путина, человека, которого ищут за военные преступления?
- В 2018 году я очень сильно поддерживала бойкот. У нас не получилось лишить его легитимности. Он все равно человек, с которым считаются, ведут бизнес. Сейчас я это делаю, чтобы показать миру, как люди идут подписываться за человекообразного кандидата. Спойлер? Вообще без разницы. Если люди готовы проявить себя, чтобы был кто угодно кроме Путина, то мне без разницы вообще. Я вообще не слышала о Надеждине еще пару дней назад. Важен процесс. И демонстрация того, что есть россияне, которые против Путина.
- То есть вас не смущает легитимация власти Путина?
- Это ваше мнение. Мне без разницы для чего Надеждин нужен Путину. Мне Надеждин нужен для другого. Я не считаю, что участвую в легитимации переназначения Путина.
Зачем Надеждин Кацу
Соавтор феномена Максим Кац не видит проблемы в том, что Надеждин – очевидно согласованный в Кремле кандидат. Для него вопрос только в том на каком именно уровне согласован этот политик, и как далеко его пропустит российская политическая система на этих выборах, будет он в итоге в бюллетенях, или все же нет.
«Я надеюсь, что он согласован. Тогда он попадет в бюллетени. Но, мне кажется, что он не согласован и его снимут в итоге. Мы же все понимаем, что президентом в марте он навряд ли станет. А если чудом изберется, то уже будет совершенно неважно с кем и что он согласовал сейчас. Он их всех немедленно пошлет в жопу. Нам он нужен, как человек, за которого могут проголосовать антивоенно настроенные люди», - объяснял нам Максим Кац на прошлой неделе.
Мобилизация вокруг Надеждина по мнению Каца несет реальные риски для режима Владимира Путина, если все, кто выступают против нынешнего Кремля и развязанной им войны придут проголосовать за любого кроме действующего президента.
«Есть разные варианты развитий событий. Если смотреть как падали авторитарные режимы, то есть очень много вариантов, которые завязаны на выборы. Выборы – это момент, когда система может понять, что вожак ослаб, что сейчас наступило время его жрать. И что, если его не сожрать сейчас, завтра он сожрет тебя. Это элиты РФ могут понять. Могут понять граждане вдруг, что их на самом деле много. Что все против. Может это все переродиться в военную диктатуру с расстрелами из танков? Может. А может и нет. Мы не знаем… … Наше дело - пытаться увеличить шанс на происхождение небольших вероятностей», - сказал Максим Кац.
Борис против Бориса
Против Надеждина предсказуемо выступили в последней легальной российской политической партии, которая выступает против войны, «Яблоко». Заместитель председателя этой партии, депутат парламента Петербурга Борис Вишневский даже призвал коллег по партии не подписываться за Бориса Надеждина.
«Коллеги, еще раз. Надеждин - это фракция СПС («Союз правых сил» - прим.ред.) образца «Путина в президенты, Кириенко в Думу» (слоган СПС 1999 года – прим.ред.). Абсолютный лоялист. Сейчас стал прикидываться «противником СВО» (так в РФ называется война в Украине - прим.ред.), хотя два года молчал. Крайне не советую ставить за него подпись и голосовать. Никакой поддержки его быть не должно. Вы не частные лица, а члены партии, и каждый ваш шаг - под прицелом общественного внимания. Одумайтесь», - процитировали журналисты призыв Вишневского в одном из корпоративных партийных чатов.
Подтверждать факт призыва не поддерживать Надеждина Вишневский отказался, но позже заявил журналистам, что хорошо знает политическую биографию Надеждина, и его политическую репутацию.
«Человек сменил девять партий, является действующим руководителем фракции «Справедливой России» в городском совете и баллотировался от милитаристской партии «Справедливая Россия» в 2021 году в Государственную Думу. Мне он не видится как кандидат мира», - сказал оппозиционер.
Доктора ставят диагноз
Социальный аналитик Сергей Шелин, который до войны много лет жил и работал в Санкт-Петербурге, а сейчас работает в Хельсинки, и, в том числе, является автором ведущего англоязычного издания о России The Moscow Times, о происходящем был краток со своими читателям в Facebook.
«Надеждин утешает интеллигентов. Не требуйте большего», - написал эксперт.
В комментарии для Rus.Postimees Шелин развил свою мысль.
«Часто упоминают, что Надеждин выдвигается по поручению начальства. Видимо, это так, но это как раз не главное. Вопрос в другом - готовы ли те, кто сейчас за него подписывается, выйти из берегов, когда власти прервут эту игру с ними. Если готовы, то любой повод сойдет, и Надеждин, в том числе», - солидарен Шелин с Кацем.
«Но судя по всему, то кто за него сейчас подписываются, считают, что на этом их миссия и выполнена. К каким-то более серьезным действиям они не готовы и просто утешаются тем, что обозначили свое несогласие с властями. Грех их за это упрекать, но умиляться тут нечему. Игрой с начальством по правилам начальства ничего не изменить. Это просто психологическая самопомощь, не больше», - категоричен в диагнозе эксперт.
На уточнение о том, можно ли в надеждах на «выход из берегов» тех, кто стоит в очередях за Надеждина, не оглядываться на биографию и репутацию спойлера, Сергей Шелин ответил «да».
«Можно, если брать его всерьез. Но этого он не стоит. Чиновник работающий либералом. Но интересно, способна ли его публика выйти из под контроля. Это очень вряд ли. Но если произойдет, то он отпадет сразу и точно ее не возглавит», - уточнил Сергей Шелин.
Другой многоопытный эксперт российской внутренней политики, который так же был вынужден покинуть РФ, политолог Дмитрий Орешкин уверен, что говорить о том, что Надеждин спойлер преждевременно.
«Спойлер - это слишком жесткая формула. Понятно, что Кремлю нужен или комфортный кандидат от этого политического спектра, или приемлемый. Надеждин был в хороших рабочих отношениях с Сергеем Кириенко (заместитель главы Администрации президента РФ, куратор внутренней политики, бывший премьер РФ и один из лидеров партии «Союз Правых Сил» в момент прихода Путина к власти - прим.ред.). Надеждин, конечно, рассматривался как приемлемый. Но популярность Надеждина растет слишком быстро. Дальше все зависит от того, как он сам себя поведет. Тяжелый выбор. На него давят, его вербуют, его покупают. У него же есть возможность стать политиком федерального уровня, о чем он мечтал 30 лет. Если он эту возможность пропустит, это будет серьезным ударом по яйцам для демократической общественности, потому что она в очередной раз увидит, что все куплено и все продано. Тогда эта раздраженная демобщественность проголосует по сценарию «недействительный бюллетень», - объясняет Орешкин.
Политолог, как и прежние ораторы, говорит о том, что сюжет интересен не Надеждиным, а что возникла точка на которой сфокусировались ожидания нового поколения людей.
Орешкин не согласен, что Надеждин Кремлю для минимизации риска протестов.
«Риски протестов были и есть нулевые. Задачи развести либеральную тусовку у Кремля не стоит. Выборы в России - это не выборы, а ритуал. Это важный для власти обряд. Смысл обряда – показать, что есть один большой начальник и куча пигмеев сбоку. Пигмеи должны получить одинаковую долю примерно. 2-3% и хорош. В этом смысле логика Кремля совершенно понятна. Борис Надеждин подходил. Такая версия Ксюши Собчак в штанах. Но обстоятельства сложились так, что люди пошли за него мерзнуть в очереди. Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году тоже примерно так же хотели использовать. Запустили как Берлагу в океан. Ожидалось, что наберет 15%, а набрал 27%. Потому что талантливое политическое животное. Дальше вопрос, хватит ли у Надеждина человеческого, политического, мужского потенциала, чтобы занять такую же позицию», - рассуждает политолог.
Конечно, подписи за Надеждина обновят списки «несогласных» для соответствующих спецслужб Путина, но упрекать подписантов за их беспечность не следует, считает Дмитрий Орешкин.
«Очень хорошо, что появилась такая молодежь, несмотря ни на что. Потому что люди моего поколения давно говорят, что все куплено, "не пойду". И из разговоров с большими начальниками я знаю, что именно такая позиция их устраивает прекрасно. Есть 20 миллионов несогласных? Так пусть негодуют дома. Главное, чтобы не пришли и не испортили картину ритуала. Тот факт, что наивная молодежь, которая ссылается на законные права, идет и не боится себя подставить, не означает, что они дураки. Конечно, кто-то наивен. Но чаще всего люди отвечают на эти же вопросы, что они идут не за Надеждина, а за себя. Я это все пока рассматриваю, как минимум, как возможность демонстрации несогласия с Путиным», - добавил Дмитрий Орешкин.
Я не я, но лошадка моя
Сам Надеждин утверждает, что не общается с Администрацией президента Путина.
«Я не общаюсь с администрацией президента. Я общаюсь только с центральной избирательной комиссией, как и положено. Я ничего не знаю, что они там думают. Могу сказать только одно. Мое выдвижение - это моя инициатива. Мне никто не говорил: "Борис Борисович, мы тут подумали и решили. Иди в президенты". Я понятия не имею, что думаю по мою душу кремлевские политтехнологи», - заявил Надеждин в интервью Deutsche Welle.
P.S.
О том, будут ли проводиться выборы президента РФ 2024 года на территории Эстонии, пока не известно. Этого не знает ни МИД РФ, который по словам его представителя Марии Захаровой продолжает вести переговоры с иностранными государствами об открытии избирательных участков, ни МИД Эстонии. По крайней мере нам пока не отвечают на соответствующие вопросы.
О том, как голосовали в Эстонии в прежние годы и можно ли вообще здесь помешать Москве в организации голосования для россиян, Rus.Postimees подробно рассказывал в декабре 2023 года.