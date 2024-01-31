Певкур: Украине будет крайне сложно удержать фронт уже весной

1 февраля руководители стран ЕС снова обсудят вопрос выделения финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Ранее это решение заблокировала Венгрия. В комментарии агентству Bloomberg министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что без денежной помощи Запада Киев рискует потерять свои позиции на фронте уже в конце весны.

«Если к тому времени у нас не будет решения, то Украине наверняка будет крайне сложно удержать свои позиции, - цитируют 31 января журналисты слова Певкура. - Потому что, как мы знаем, Россию не волнуют потери мужчин. Мы видели это много раз».

Министр обороны Эстонии считает, что бои, вероятно, немного утихнут в течение следующих нескольких месяцев, а более наступательные действия возобновятся в мае и июне, когда земля высохнет.

Певкур сообщил, что по его данным сегодня украинские войска используют на треть меньше боеприпасов чем российская армия, а источники Bloomberg утверждают, что ЕС не сможет передать ранее обещанный 1 миллион снарядов к 1 марта.

«К этому сроку [передадут] лишь около 600 000 снарядов на фоне постоянных задержек производства и опасений по поводу истощения запасов», - сообщает издание.

«Мы все знаем, что необходимо на местах, - комментирует ситуацию министр обороны Эстонии. - Теперь вопрос в том, что мы можем послать и что мы можем дать».

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (справа) разговаривает с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, авиабаза Рамштайн, Германия, 19 сентября 2023 года. Фото: EPA/RONALD WITTEK

По оценкам Эстонии, Москва планирует получить около 4,5 миллионов снарядов собственного производства и с помощью поставок из Северной Кореи. И хотя у Украины есть более совершенные гаубицы и средства наведения, а значит ВСУ не нужно столько снарядов, сколько нужно России, чтобы нанести тот же уровень ущерба, недостаток количества боеприпасов у Украины не может быть полностью преодолен, отмечает Bloomberg.

Ранее застопорился вопрос с выделением 60 миллиардов долларов из США из-за противодействия со стороны представителей Республиканской партии. Вопрос увязан на требование к демократам поддержать радикальную позицию республиканцев по мигрантам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министром обороны альянса в Риге, Латвия, 30 ноября 2021 года. Фото: EPA/Scanpix

«Без этого, все, чего украинцы достигли и чего мы помогли им достичь, окажется под угрозой», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в понедельник вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который на этой неделе приехал в Вашингтон, чтобы обсудить поддержку Украины.