Возражение ⟩ Генсек центристов: из мухи сделали слона, Леванди тоже ездила в Россию

Объяснение Алекса Аунапу журналисту о том, что он ездил в Россию по личным делам, должно было быть достаточным, чтобы не делать из этого целую историю. Точно так же Анна и Аллар Леванди в конце прошлого года навещали родственников в Москве. Тема тогда конструктивно освещалась в различных изданиях, ни одно СМИ не критиковало их за это.

Однако статья об Алексе Аунапу носит злонамеренный характер и вызвана желанием собрать клики за счет молодого человека. Хотя дипломатические отношения между Эстонией и Россией фактически заморожены, а сотрудничество в различных сферах приостановлено, пересечение границы по-прежнему не запрещено.

По другую сторону границы люди ходят за покупками, навещают родственников и поминают своих близких на кладбищах. Я убеждена, что если вы проследите, то среди пересекающих границу вы обнаружите членов различных политических партий. Алекса Аунапуда я знаю как члена молодёжного совета Центристской партии, который активно участвует работе молодёжного совета Таллинна.

К сожалению, журналист решил сделать из мухи слона, тем самым подвергнув молодого человека тяжелым душевным переживаниям. Любовь и родственные связи не знают границ.