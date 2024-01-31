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Дроны с дефибрилляторами и бесперебойный интернет в поездах: 5G шагает по Эстонии

Наталия Гребнева
, журналист
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Планы по развитию 5G взрывают мозг.
Планы по развитию 5G взрывают мозг. Фото: freepik.com

Сотовые операторы, работающие в Эстонии, с началом нового года продолжили соревнования по строительству инфраструктуры для сетей 5G. В планах – сплошной футуризм.

Компания Elisa отчиталась, что количество 5G-станций, установленных ею на территории Эстонии, выросло в прошлом году уже почти до полутора тысяч. Это означает, что сверхбыстрая оптическая сеть оператора расширилась до почти 22 000 домохозяйств. По данным Elisa, 5G-станции у нее теперь есть в каждом регионе, а сети 5G охватывают 75% населения Эстонии.

«При развитии мобильной сети мы ориентируемся на реальные потребности наших клиентов, поэтому мы установили больше станций в районах с высоким использованием данных, включая Таллинн, Харьюмаа, Пярнумаа и Тартумаа, - рассказал руководитель технологического отдела Elisa Тоомас Полли. - Всего в прошлом году мы установили 242 новых 5G-станции».

Базовый станции с поддержкой 5G растут в Эстонии, как грибы после дождя.
Базовый станции с поддержкой 5G растут в Эстонии, как грибы после дождя. Фото: Ben Birchall / PA Wire / PA Images / Scanpix

У Elisa на сегодняшний день около 13% всего объема мобильного использования данных происходит в 5G. «Этот процент растет каждый месяц, поэтому мы продолжаем активную стройку 5G-станций и в этом году», - сообщил Полли.

По прогнозам одного из основных производителей оборудования для сетей 5G, компании Ericsson, до 2029 года количество подписчиков 5G в мире увеличится на 330 процентов, с 1,6 миллиарда до 5,3 миллиарда. Если в конце 2023 года 45 процентов населения мира проживали в зоне покрытия 5G, то к концу 2029 года таковых будет уже 85 процентов.

Судя по всему, весь сотовый бизнес будет активно инвестировать в инфраструктуру сетей 5G еще несколько лет. Например, к началу 2024 года Telia установила в Эстонии более полутысячи базовых станций 5G, благодаря этому почти 75 процентов населения охвачено 5G. К концу 2024 года цель компании — охватить почти 95 процентов населения сетью 5G.

У Tele2 за минувший год 5G-сеть расширилась в 6 раз, мобильная связь пятого поколения стала доступна в 122 населенных пунктах страны, или более 50% населения Эстонии. За 9 месяцев 2023 года Tele2 направил на развитие своего бизнеса в Эстонии порядка 13 млн евро, причем большая часть этой суммы была инвестирована именно в развитие 5G-сети.

Прикладное назначение

Постепенно появляются и прикладные сервисы, связанные с работой 5G, что, несомненно, позволяет обычным интернет-пользователям лучше понять, что именно меняется в их жизни с приходом новых скоростей.

Например, в этом году в поездах Elron установят 5G-роутеры. Еще осенью прошлого года компания подписала контракт на поставку маршрутизаторов 5G стоимостью 263 400 евро (без учета НДС).

Elron обещает интернет5G по пути следования своих поездов.
Elron обещает интернет5G по пути следования своих поездов. Фото: Elron

Сейчас в поездах используется старая технология, установленная 10 лет назад, когда поезда только приехали в Эстонию. Правда, уточняют в компании Elron, чтобы связь в поездах была действительно быстрой и надежной, нужно добавить 25 новых мобильных мачт по пути следования поездов, а это зона ответственности сотовых операторов. По оценкам Telia, установка 25 мачт вблизи железнодорожных линий Таллинн – Тарту и Таллинн – Нарва может стоить около 2,5 млн евро без учета оборудования.

При этом, по подсчетам экспертов, за 100 тыс. евро, а это установка одной мачты, можно провести оптику к 100 домохозяйствам. Так что в данном случае эти инвестиции, вопрос приоритетов бизнеса. Впрочем, сами операторы активно пиарят возможности 5G на своих сайтах.

Дроны или автобусы?

Та же Telia сообщает, что 5G можно активно использовать в телемедицине, например, запускать беспилотные дроны для транспортировки дефибрилляторов или другого оборудования в труднодоступные места.

Дроны с 5G также можно использовать для других целей, например для обнаружения лесных пожаров до их распространения. Или для еще более эффективного и точного управления сельскохозяйственными посадками: борьба с вредителями, полив, опрыскивание и другие виды ухода за растениями.

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Более приближенным к реальности и, безусловно, полезным для Эстонии опытом может стать проект, реализованный в Швеции, в Стокгольме. Там муниципальные автобусы через сеть 5G подключаются к центру управления, который находится в постоянном контакте с транспортным средством, и операторы могут дистанционно управлять автобусом, если это потребуется, что обеспечивает большую безопасность движения.

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