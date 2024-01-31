Сотовые операторы, работающие в Эстонии, с началом нового года продолжили соревнования по строительству инфраструктуры для сетей 5G. В планах – сплошной футуризм.
Дроны с дефибрилляторами и бесперебойный интернет в поездах: 5G шагает по Эстонии
Компания Elisa отчиталась, что количество 5G-станций, установленных ею на территории Эстонии, выросло в прошлом году уже почти до полутора тысяч. Это означает, что сверхбыстрая оптическая сеть оператора расширилась до почти 22 000 домохозяйств. По данным Elisa, 5G-станции у нее теперь есть в каждом регионе, а сети 5G охватывают 75% населения Эстонии.
«При развитии мобильной сети мы ориентируемся на реальные потребности наших клиентов, поэтому мы установили больше станций в районах с высоким использованием данных, включая Таллинн, Харьюмаа, Пярнумаа и Тартумаа, - рассказал руководитель технологического отдела Elisa Тоомас Полли. - Всего в прошлом году мы установили 242 новых 5G-станции».
У Elisa на сегодняшний день около 13% всего объема мобильного использования данных происходит в 5G. «Этот процент растет каждый месяц, поэтому мы продолжаем активную стройку 5G-станций и в этом году», - сообщил Полли.
По прогнозам одного из основных производителей оборудования для сетей 5G, компании Ericsson, до 2029 года количество подписчиков 5G в мире увеличится на 330 процентов, с 1,6 миллиарда до 5,3 миллиарда. Если в конце 2023 года 45 процентов населения мира проживали в зоне покрытия 5G, то к концу 2029 года таковых будет уже 85 процентов.
Судя по всему, весь сотовый бизнес будет активно инвестировать в инфраструктуру сетей 5G еще несколько лет. Например, к началу 2024 года Telia установила в Эстонии более полутысячи базовых станций 5G, благодаря этому почти 75 процентов населения охвачено 5G. К концу 2024 года цель компании — охватить почти 95 процентов населения сетью 5G.
У Tele2 за минувший год 5G-сеть расширилась в 6 раз, мобильная связь пятого поколения стала доступна в 122 населенных пунктах страны, или более 50% населения Эстонии. За 9 месяцев 2023 года Tele2 направил на развитие своего бизнеса в Эстонии порядка 13 млн евро, причем большая часть этой суммы была инвестирована именно в развитие 5G-сети.
Прикладное назначение
Постепенно появляются и прикладные сервисы, связанные с работой 5G, что, несомненно, позволяет обычным интернет-пользователям лучше понять, что именно меняется в их жизни с приходом новых скоростей.
Например, в этом году в поездах Elron установят 5G-роутеры. Еще осенью прошлого года компания подписала контракт на поставку маршрутизаторов 5G стоимостью 263 400 евро (без учета НДС).
Сейчас в поездах используется старая технология, установленная 10 лет назад, когда поезда только приехали в Эстонию. Правда, уточняют в компании Elron, чтобы связь в поездах была действительно быстрой и надежной, нужно добавить 25 новых мобильных мачт по пути следования поездов, а это зона ответственности сотовых операторов. По оценкам Telia, установка 25 мачт вблизи железнодорожных линий Таллинн – Тарту и Таллинн – Нарва может стоить около 2,5 млн евро без учета оборудования.
При этом, по подсчетам экспертов, за 100 тыс. евро, а это установка одной мачты, можно провести оптику к 100 домохозяйствам. Так что в данном случае эти инвестиции, вопрос приоритетов бизнеса. Впрочем, сами операторы активно пиарят возможности 5G на своих сайтах.
Дроны или автобусы?
Та же Telia сообщает, что 5G можно активно использовать в телемедицине, например, запускать беспилотные дроны для транспортировки дефибрилляторов или другого оборудования в труднодоступные места.
Дроны с 5G также можно использовать для других целей, например для обнаружения лесных пожаров до их распространения. Или для еще более эффективного и точного управления сельскохозяйственными посадками: борьба с вредителями, полив, опрыскивание и другие виды ухода за растениями.
Более приближенным к реальности и, безусловно, полезным для Эстонии опытом может стать проект, реализованный в Швеции, в Стокгольме. Там муниципальные автобусы через сеть 5G подключаются к центру управления, который находится в постоянном контакте с транспортным средством, и операторы могут дистанционно управлять автобусом, если это потребуется, что обеспечивает большую безопасность движения.