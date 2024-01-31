Дроны с дефибрилляторами и бесперебойный интернет в поездах: 5G шагает по Эстонии

Компания Elisa отчиталась, что количество 5G-станций, установленных ею на территории Эстонии, выросло в прошлом году уже почти до полутора тысяч. Это означает, что сверхбыстрая оптическая сеть оператора расширилась до почти 22 000 домохозяйств. По данным Elisa, 5G-станции у нее теперь есть в каждом регионе, а сети 5G охватывают 75% населения Эстонии.

«При развитии мобильной сети мы ориентируемся на реальные потребности наших клиентов, поэтому мы установили больше станций в районах с высоким использованием данных, включая Таллинн, Харьюмаа, Пярнумаа и Тартумаа, - рассказал руководитель технологического отдела Elisa Тоомас Полли. - Всего в прошлом году мы установили 242 новых 5G-станции».

Базовый станции с поддержкой 5G растут в Эстонии, как грибы после дождя. Фото: Ben Birchall / PA Wire / PA Images / Scanpix

У Elisa на сегодняшний день около 13% всего объема мобильного использования данных происходит в 5G. «Этот процент растет каждый месяц, поэтому мы продолжаем активную стройку 5G-станций и в этом году», - сообщил Полли.

По прогнозам одного из основных производителей оборудования для сетей 5G, компании Ericsson, до 2029 года количество подписчиков 5G в мире увеличится на 330 процентов, с 1,6 миллиарда до 5,3 миллиарда. Если в конце 2023 года 45 процентов населения мира проживали в зоне покрытия 5G, то к концу 2029 года таковых будет уже 85 процентов.